El Algeciras mide el alcance del efecto Fajardo

El Algeciras CF pone a prueba el efecto Fajardo este domingo ante el Sevilla C en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros (12:00). Después de su debut triunfal con una goleada ante el Gerena en el Nuevo Mirador, el técnico afronta su primera salida con una asignatura pendiente para los albirrojos: volver a ganar a domicilio después de casi tres meses. Fajardo no podrá contar aún con Diego Gámiz, fichado este viernes, pero sí con el algecireño Álvaro Benítez, el otro fichaje de la semana, que vuelve a casa y empezó a trabajar con el grupo el pasado miércoles. El entrenador se lleva a 21 futbolistas, entre los que no están los lesionados Antonio Sánchez y Oñate.

Alineaciones probables Sevilla C: Jona; Núñez, Carmona, David Rodríguez, Candela, Espinar, David García, Eloy, Luis García, Simo y Luis Vacas. Algeciras CF: Romero; Benítez, José Carlos, Borja Vicent, Pablo de Castro, Josemi, Juanjo, Iván, Karim, Pipo y Antoñito. Árbitro: Huertas Marquéz (Córdoba). Hora: 12:00 (24ª jornada). Campo: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, en Sevilla. Antecedentes: El Algeciras encadena cinco visitas seguidas sin ganar en casa del Sevilla C. El último triunfo albirrojo se remonta a la 2010-11.

Soplan nuevos aires en el Algeciras tras la victoria que inauguró 2019, un resultado que acabó con la mala racha y ventiló los pasillos del Nuevo Mirador. Emilio Fajardo entró con el pie derecho y dio con la tecla en apenas tres entrenamientos, pero es consciente de que este domingo le llega su segundo examen y la exigencia vuelve a ser la misma: ganar, ganar y ganar para reengancharse cuanto antes a las cuatro primeras posiciones del grupo X de Tercera.

El primer contratiempo para el técnico fue la baja del defensa Alejandro Oñate, que sufrió una pericarditis y debe guardar un reposo de tres-cuatro semanas. “Al final este tipo de lesiones se terminan alargando, vamos a ir con pies de plomo”, dijo el preparador. El otro descartado es el delantero Antonio Sánchez, que evoluciona de la lesión muscular sufrida en Los Barrios.

Fajardo, además, habló de tres jugadores que viajan pero que no están en condiciones: Fran No, inédito aún pero del que Fajardo espera mucho. “Está intentando ponerse al día. Estoy muy contento con sus ganas de volver, le queda bastante tiempo por delante para recuperar al Fran que todos conocemos, pero vamos a tener tranquilidad para que no recaiga, que se sienta fuerte y futbolista porque es un tío de club”. El lateral linense Dani Gallardo arrastra una “lesión de sóleo” y el club quiere confirmar el alcance exacto de la dolencia y algo parecido ocurre con Javi Zafra, que “tiene una molestia que no le termina de dejar y hemos decidido que lo mejor es que pare”, explicó el técnico, que ha echado mano para los entrenamientos del juvenil Juanca y Touré. A priori, los tres descartes de hoy serán Gámiz, Fran No y Dani Gallardo o Javi Zafra.

Los albirrojos podrían desenfundar a Benítez, de vuelta tras dos campañas y media a un club donde ha jugado nueve temporadas seguidas. “Álvaro nos viene genial”, dijo Fajardo, que no dio pistas sobre si repetirá esquema con tres centrales y dos carrileros largos o si apostará por otro estilo más ortodoxo en un campo más pequeño.

Lo que sí parece claro es que en ataque repetirá como referencia el guineano Karim, que se estrenó con un doblete que maravilló a la hinchada albirroja.

“Nos hemos reencontrado con nuestro nivel y vamos con ese reto del ansiado triunfo fuera”, señaló el preparador, que invita a “mirar hacia adelante con un estado de ánimo positivo”.

Fajardo se topa con “un filial al que conozco muy bien” por su pasado en la cantera del Betis. “Es un rival un poco trampa. Es verdad que está abajo pero ahora vienen sumando y han cambiado un poco el estilo, se han arropado más”, advirtió.

El míster algecirista, que se declara “un enamorado de la estrategia”, espera que el equipo mantenga el hambre y la actitud para que “el aficionado disfrute y nos sintamos orgullosos”.

Los albirrojos, tras el triunfo este sábado por la noche de la UD Los Barrios ante el Coria (1-0), están a siete puntos de la cuarta plaza que ocupa el Ceuta (46). El líder, el Cádiz B, marcha con 50 puntos.

La expedición de 21 jugadores citados para viajar desde el Nuevo Mirador son: Romero, Barroso; Juanjo, Aaron, Fran No, Pablo de Castro, Dani Gallardo, José Carlos, Álvaro Benítez; Ayala, Iván, Borja Vicent, Josemi, Alberto Fuentes, Antoñito, Pipo, Chapa, Zafra, Diego Gámiz; Karim y Moha.