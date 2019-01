Oñate, baja por una pericarditis

El defensa del Algeciras CF Alejandro Oñate deberá guardar al menos tres semanas de reposo como consecuencia de una pericarditis. El joven futbolista algecireño conoció este miércoles en el cardiólogo la dolencia que le impidió jugar el pasado lunes en el triunfo ante el Gerena, cuando se tuvo que retirar del calentamiento por un fuerte dolor en el pecho.

La pericarditis que sufre Álex Oñate es “una enfermedad no contagiosa producida por la inflamación del pericardio, la capa que cubre al corazón”.

Generalmente es producida por un virus y basta con un simple resfriado, como fue el caso del jugador albirrojo, para que un sobreesfuerzo provoque los síntomas de opresión y dolor que sintió el algecireño mientras calentaba.

“Me llevé un buen susto, bueno, nos lo llevamos todos”, reconoce Oñate, que, dentro de que se trata de una dolencia seria, se muestra más tranquilo por conocer qué le causó esa angustia.

“La analítica está bien, en principio es la pericarditis y unas tres semanitas en las que no podré hacer gran cosa. Vamos a consultar con los médicos para ver si al menos puedo no estar parado del todo”, explicó el algecireño, que sabe que esta dolencia no es nada rara entre los deportistas.

“Carvajal (internacional español del Real Madrid) tuvo también una pericarditis y volvió a competir sin problemas”, destaca Oñate.

El pasado curso, el futbolista de la Balona Luis Madrigal sufrió un problema similar cuando se le detectó una miocarditis a finales de marzo. En principio la baja era para un mes, pero el lateral sevillano estuvo alejado de los terrenos de juego el resto del curso, aunque ahora vuelve a disfrutar del fútbol en el Talavera en el grupo IV de Segunda B.

La baja de Oñate deja a Emilio Fajardo, el técnico albirrojo, si un comodín para la defensa ya que el algecireño puede jugar como central o como lateral.