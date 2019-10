El Algeciras CF recibe este domingo (17:00, en directo por Footters) al CF Talavera en la décima jornada del grupo IV de la Segunda B. Los albirrojos ansían una victoria que ponga fin a una racha de cuatro partidos sin ganar. Al amparo del invicto Nuevo Mirador, los de Emilio Fajardo saben que necesitan alimentar el casillero de puntos, más aún ante un rival que no ha ganado fuera y viene como colista (por muy anecdótico que sea a estas alturas). Con la duda de Pablo Ganet, que sufrió una elongación el lunes debido al affaire del campo de entrenamiento, Fajardo intentará recuperar la versión más reconocible y competitiva del Algeciras que tanto ha encandilado en el comienzo de temporada.

Tras la derrota en San Fernando, donde el Algeciras sucumbió a su propio experimento, los albirrojos comparecen ante su público con la exigencia de un triunfo necesario para reinstaurar todas las buenas sensaciones que han acompañado prácticamente desde el ascenso. Todo lo que no sea una victoria daría pie a ese estado de ansiedad tan familiar y cíclico en el algecirismo. El grupo no espera a nadie y el Algeciras tiene que comer para seguir moviéndose por esa zona tranquila de la clasificación. Las urgencias las trae el Talavera con seis puntos, pero el Algeciras se ha estancado en los diez y en el peor de los casos podría acabar el domingo, por primera vez, en puestos de descenso.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lopito, Choco, Braganza, Borja Vicent, Pablo o Alavedra, Cerpa, Martos, Iván, Antonio López, Antoñito y Antonio Domínguez. CF Talavera: Barbero o Santiago, Expósito, Jonxa, San José, Cristian Fernández, Reguera, Alberto Oca, Zamorano, Juanra, Pablo Aguilera y Cidoncha. Árbitro: Campos Salinas (Murcia). Hora: 17:00 (10ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

"Hay que cambiar la dinámica y sumar de tres en tres más allá de cualquier otra cosa", concede Emilio Fajardo, consciente de que su equipo emprende una fase del calendario más llana, pero también con menos margen para el error. "Tenemos que cortar la sangría, ganar y que todo vuelva a su cauce", insiste el técnico.

Todo apunta a que Fajardo echará mano a un once más o menos similar al que ha venido jugando en el Nuevo Mirador. El míster, como es norma, no avanzó detalles, pero la lógica llama a la vuelta de Lopito al marco, tras el debut de Benito del Valle, y sobre todo el regreso a la titularidad de Antoñito y Antonio Domínguez, los Zipi y Zape que pueden poner patas arriba las defensas contrarias. Al margen de las muchas posibilidades para cambiar la alineación, Fajardo deslizó que el central Albert Alavedra ya está listo para estrenarse. El que parece que tendrá difícil regresar es Pablo Ganet, que se lastimó el pasado lunes ejercitándose detrás de una portería. Está visto que no es la temporada del ecuatoguineano, que en noviembre volverá a viajar con la selección.

Una de las principales preocupaciones del algecirismo es la cantidad de goles recibidos: ocho en las últimas cuatro jornadas (dos por partido). "No podemos intentar ganar los partidos recibiendo dos goles. Somos un equipo muy ofensivo, pero no podemos recibir tanto", reconoce el entrenador, que no considera que se trate de jugar con uno o con otro, sino más bien un problema colectivo. "Sin perder nuestro sello, tenemos que ser consecuentes todos", subraya Fajardo.

El preparador albirrojo hace hincapié en las jugadas a balón parado que tanto daño están causando: "Hay que estar un poquito más metidos en esas acciones, incidimos en ello, corregimos y trabajamos. El día del Córdoba el equipo hizo un trabajo exquisito, pero sabemos que tenemos que insistir y controlar más esa faceta", explica.

Fajardo asume que "cuando se pierde uno recibe críticas", pero confía en "volver a hacer lo que sabemos y ganar". Y es un triunfo que supondría dar un saltito en la tabla con 13 puntos y dejar a siete a un rival directo por la permanencia. Dicho lo cual, cualquier mínimo exceso de confianza está vetado. "No nos podemos fiar".

"El Talavera es un equipo al que no le corresponde el lugar que ocupa", manifiesta Fajardo. "Ahora mismo a la clasificación hay que hacerle el caso justo porque quitando los dos primeros, estamos en cinco-seis puntos, con dos victorias o dos derrotas te cambia todo", opina. El técnico algecirista cree que su adversario "los dos últimos partidos estuvo bastante bien, se pudo poner por delante y en esta categoría al ponerte por delante todo cambia". "Para mí el Talavera no ha dado sensación de ser un equipo débil, es muy versátil en cuanto a registros de juego y jugador por jugador son muy buenos", advierte.