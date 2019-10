El Algeciras CF se traicionó a sí mismo, dejó de ser fiel a sus principios durante medio tiempo y salió derrotado de San Fernando, donde en el segundo periodo la situación pudo dar un vuelco, sobre todo tras el gol mal anulado a Antonio López. Pero no hubo vuelco y lo que perdura es la sensación de que a Emilio Fajardo le salió mal el experimento. El técnico ideó un once irreconocible empezando por la portería, sentó a Antoñito y a Domínguez y dejó sin luz el centro del campo. Y enfrente había un rival poderoso que con una ocasión y media hizo dos goles para dejar muy encarrilado el partido en media hora.

La mala fortuna que tuvo Pablo de Castro –vaya bajío lleva el central algecireño– en el primer gol y el maldito balón parado condenaron muy pronto al Algeciras en el estadio Iberoamericano. Con muy poquito el San Fernando, que tiene un killer en el algecireño Francis Ferrón, abrió una brecha insalvable. Uno no puede encomendarse todos los días a escaladas heroicas como ante el Córdoba. Los algeciristas armaron un equipo para encajar en un terreno de juego maltrecho, no apto para las filigranas, pero se ve que este Algeciras no sabe jugar a eso. Ya puede colgar cien balones al área contraria, que nada. Ni desde las esquinas tampoco.

El Algeciras sólo tuvo posibilidades cuando Fajardo rectificó y metió a Domínguez y, sobre todo, a Antoñito. Sólo entonces llegó el primer remate a puerta en una clarísima ocasión de Karim que desbarató Rubén Gálvez y sólo entonces lograron marcar los albirrojos, a falta de diez minutos, aunque el colegiado, en un error garrafal, invalidó el tanto de Antonio López tras haberlo concedido en un principio. Y cercenó las pocas esperanzas que aún pululaban por La Isla.

Los muchos algeciristas que se desplazaron al antiguo complejo de Bahía Sur recibieron con sorpresa la alineación albirroja: Benito del Valle debutó en la portería; Benítez entró en el centro de la defensa, Borja Vicent pasó al mediocentro, Jardel y Tote ocuparon las bandas y arriba Fajardo juntó a Antonio Sánchez y Karim. Una propuesta ofensiva que sacrificaba el centro del campo en previsión de que el esférico iba a estar más tiempo por las alturas que por el raso. Buena parte del talento se quedaba sentado en la banqueta.

El duelo arrancó abierto, con un Algeciras mirando arriba, dejando claro que no venía a encerrarse en la trampa y con un San Fernando saliendo como una exhalación cada vez que podía por los costados con Omar, Hugo o Pedro Ríos. Apenas era el minuto 15 cuando el veteranísimo Ríos, de 37 años, se marchó por la izquierda en un contragolpe y sacó el centro con tan mala fortuna para los visitantes que el balón dio en Pablo de Castro y despistó a Benito para alojarse en el fondo de la red. Al Algeciras le costó reponerse al jarro de agua fría y apenas conseguía preocupar a la retaguardia isleña. Los de casa casi siempre inquietaban cuando tenían la bola y sobre todo cuando gozaban de un saque de esquina. En el minuto 27 un córner de los azulinos lo cabeceó imperial Francis Ferrón ante la falta de respuesta de la zaga albirroja y de Benito. Por eso cobra lo que cobra el ariete algecireño. Y nuevo gol a balón parado.

El resto del primer tiempo se indigestó y se hizo eterno. El San Fernando pudo hacer más sangre y volvió a marcar a balón parado, por medio de Moisés García, pero el trencilla invalidó el tanto por fuera de juego. Se lo iba a cobrar después el árbitro para el otro lado. Del Algeciras arriba, casi sin noticias y sin saber de qué color vestía Rubén Gálvez.

El paso por vestuarios trajo el necesario zarandeo de un conjunto que movió pronto el banquillo. El Algeciras regresó enchufado y con los dos jugones en liza empezó a embotellar al San Fernando. Pudo marcar Karim en el minuto 55 al cabecear un centro perfecto, pero Gálvez evitó el tanto. Tito García Sanjuán vio las orejas al lobo y movió ficha también, pero el segundo periodo fue muy de los albirrojos, a los que les sigue costando demasiado concretar ocasiones que sus rivales no perdonan.

El debutante Benito lució en el 71’ tras una internada de Toscano por la izquierda hasta la cocina. Una autopista que no puede conceder. Fue el único chispazo de los isleños, más preocupados por tratar de frenar a Antoñito, que ya hacía y deshacía a su antojo. El Algeciras insistía y en el minuto 79 llegó la polémica de la tarde. Los albirrojos lanzaron una falta, el balón tocó en la barrera y quedó muerto en el punto de penalti y allí Antonio López empaló para dentro. El árbitro dio gol, pero su asistente lo anuló por fuera de juego del punta algecirista entre un mar de protestas. La repetición demuestra que no era fuera de juego pero el VAR aún no ha llegado al fútbol modesto. Si al poderío rival hay que sumarle esto... difícil se pone la cosa. La decisión acabó con las posibilidades para reengancharse en el último tirón.

El Algeciras deja atrás la novena jornada liguera sin conocer la victoria fuera de casa, después de cuatro partidos sin ganar y con 10 puntos en la tabla, igualado ya con el último equipo que ocupa puestos de descenso en el grupo IV de la Segunda B.