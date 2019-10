El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Emilio Fajardo, volvió este jueves a denunciar las dificultades que la plantilla albirroja atraviesa semana tras semana para entrenarse y relacionó esta situación con la lesión sufrida por el centrocampista Pablo Ganet el pasado lunes. El conjunto algecirista ya sabe que no podrá ejercitarse en el Nuevo Mirador entre los días 10 y 24 del próximo mes de noviembre el preparador deslizó que a veces se ve obligado a reducir el número de sesiones de trabajo porque carece de instalaciones.

En su comparecencia previa al duelo del próximo domingo con el Talavera, Fajardo dijo: “Cuando digo que entrenamos lunes y viernes en un 25x25 es que lo hacemos en el trozo que hay desde una portería hasta los fondos”.

“El lunes estaban fatal por la lluvia y Pablo Ganet sufrió una elongación; así es muy complicado que un equipo profesional entrene", lamentaba Emilio Fajardo que se decidió anular una sesión de entrenamiento de esta semana ante las nulas soluciones que se encuentra en este asunto.

"Sé que el club maneja una situación pero me preocupa el día a día porque aún no sé dónde vamos a entrenar mañana [por el viernes] y el lunes dónde lo vamos a hacer, y así no podemos estar", insistió en su comparecencia ante los medios locales previa al duelo con el equipo cerámico, del que dijo que “merece más puntos de los que tiene”.

Fajardo dejó claro que no va a utilizar esta situación como excusa. “Entrenamos donde entrenemos vamos a dar el cien por cien”, garantizó.

El preparador del conjunto algecireño ya se expresó en términos muy similares el pasado día 11 del presente mes de octubre, pero la solución parece no llegar.