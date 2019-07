Pablo Ganet se queda en el Algeciras CF. El centrocampista está de regreso desde las islas británicas tras no haber alcanzado un acuerdo con el club inglés que le pretendía. El malagueño internacional con Guinea Ecuatorial tenía una importante oferta económica sobre la mesa, sin embargo el equipo interesado no aceptó las condiciones pactadas por el Algeciras para que el fichaje dejase una contraprestación económica en las arcas del Nuevo Mirador. Con su oferta a falta de firma pero el "no" a un acuerdo a tres bandas, Ganet optó por cumplir su palabra con los albirrojos y vuela de vuelta para reincorporarse al equipo de Emilio Fajardo.

Caso cerrado o eso parece. Ganet será algecirista la temporada de regreso a la Segunda B. Los servicios jurídicos del Algeciras hicieron valer el contrato del jugador y el ecuatoguineano se mantuvo fiel en todo momento a lo que negoció. La oferta inglesa era muy suculenta (cinco veces por encima a lo que percibe), pero la única salida por la puerta frontal era con un acuerdo a tres bandas que dejase una compensación en el Algeciras. Lo que pasó hace dos años con el Tánger no se iba a repetir. Así lo había advertido el club.

El Algeciras se quita un dolor de cabeza que espera que sólo sea pasajero. Ganet, que salvo el partido con el Málaga, ha participado en toda la pretemporada algecirista (y ha marcado dos goles), vuelve con sus compañeros. Zanjado el interés de los ingleses, el internacional ecuatoguineano puede centrarse exclusivamente en la campaña que se viene por delante en el grupo IV. Y el Algeciras aparca la opción que ya tenía preparada y ultimada para cubrir la posible marcha del futbolista, aunque los albirrojos siempre dejaron abierta la puerta a este regreso ya que sospechaban que los británicos no iban a querer afrontar económicamente la operación.