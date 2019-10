El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Emilio Fajardo, expresó este viernes su preocupación por los problemas que está viviendo el equipo albirrojo para entrenarse, que se han agudizado esta semana. Los albirrojos suplieron esta semana una sesión con otra de pádel y el miércoles, en su visita a La Era de Tesorillo, tuvieron que esperar un buen rato hasta que pudieron acceder a las instalaciones.

"Es algo que me empieza a preocupar, aunque agradecemos a los que nos están echando una mano”, dijo. “El miércoles estuvimos en Tesorillo y damos las gracias por dejarnos entrenar y poner las instalaciones a nuestra disposición pero el Algeciras no puede estar entrenando en esa serie de sitios, tirado en una plaza del pueblo y dar esa imagen que dimos, no puede ocurrir si queremos un Algeciras que se quiera comparar a los rivales que tenemos a día de hoy”.

“Sé que se está trabajando desde el Ayuntamiento, la directiva, tuvimos una reunión en la que Miguel Ángel García estaba presente y esperemos que avancemos porque volvemos a tirar por la borda la sesión del viernes y hay que darle las gracias a Moisés que nos abre las puertas de Centro Deportivo La Villa para entrar allí, estar activos, que el equipo entrene", agradeció. "Punto y aparte es que nunca hay una mala cara mandes donde los mandes”, dijo en referencia a sus futbolistas

“Si entrenas fútbol sala hay que frenar el ritmo, si se juega al pádel hay que decirles que tengan cuidado, pero visto lo visto luego es difícil compararlo con los rivales”, recalcó.

“Me preocupa, pero agradezco a los que nos echan una mano con las instalaciones, quiero ser optimista tras la reunión de hoy [viernes] de que todos pondrán un poco de ello. Me gustaría verlo, y quiero verlo en el presente, hay que mirar por ese futuro del Algeciras porque este club, como ya dijimos en junio todos, no puede volver a Tercera”.

"Cuando nosotros tuvimos que irnos en pretemporada, lo hicimos"

“Todos tenemos que poner más de nuestra parte”, defendió. “Nosotros cuando tuvimos que marcharnos en pretemporada y jugar fuera, donde hiciera falta, para que el campo estuviera bien lo hicimos”.

“No puede volver a ocurrir cada vez que queremos hacer una doble sesión, cada vez que hay que ir un viernes y salir de aquí, entrenar un lunes en un 25x25, porque un equipo profesional no puede hacer eso”, recalcó. “Ojalá se arregle muy pronto".

Preguntado por el estado del césped del Nuevo Mirador, donde su equipo se enfrenta este domingo al Córdoba, dijo: “Nosotros hicimos la sesión del miércoles y la del jueves por la tarde y no hemos vuelto a pisarlo. Según la delegación y el Ayuntamiento están poniendo todo para que esté bien, nos hemos marchado para lo mismo porque los perjudicados somos nosotros, tenemos un estilo de juego y una manera de jugar donde cualquier boquete nos perjudica muchísimo y como somos los máximos perjudicados ponemos de nuestra parte pero todo el mundo tiene que entender que tenemos que entrenar al máximo”.

“No podemos perder el tiempo, un día podemos entrenar lúdico por despejar al futbolista y porque hemos trabajado muchísimo pero hacerlo cada dos días no, porque estamos regalando sesiones a la competición y desgraciadamente ni el cuerpo técnico ni los jugadores tenemos la experiencia suficiente de estar 10 o 20 años en Segunda B ni venimos de Segunda A, somos unos currantes que venimos de Tercera y que queremos abrirnos todo el camino del mundo en Segunda B, que queremos tirar hacia arriba todos y cuanto mas mejor pero para eso hay que trabajar muchísimo. Estamos dejándonos cosas en el camino y cuando lo dejas siempre se echa de menos", denunció el preparador albirrojo.