El Córdoba CF, el ilustre rival que este domingo visita al Algeciras CF (18:00), llega a un solo punto de la zona noble del grupo IV de la Segunda B pero sin haber conocido todavía la victoria fuera del Arcángel. El veterano Enrique Martín tutela una plantilla construida con uno de los mayores presupuestos de la categoría cuyo objetivo es retornar cuanto antes a la división de plata.

Después de doce temporadas ininterrumpidas en el fútbol profesional, habitualmente en Segunda, pero con ese efímero paso por la máxima categoría, el Córdoba CF trata de adaptarse lo antes posible al barro de la Segunda B, una categoría que para nada le es desconocida ya que el club blanquiverde tiene sitio en el top 20 de los equipos con más participaciones en la división de bronce con 20 campañas.

Deportivamente, el Córdoba ha arrancado con más resultados que brillo. Los blanquiverdes han sacado sus tres victorias en casa, donde sólo han concedido el empate ante el Badajoz. A domicilio, los de Martín bajan enteros ya que lo pasaron mal para arañar un punto en Villarrubia (0-0) y Yecla (2-2 tras ir 2-0) y perdieron ante el Sevilla Atlético (2-1) en el que por el momento es su único revés. Ocho goles a favor y seis en contra redondean las cifras del inicio de los cordobesistas.

Las bajas de Javi Flores, Álvaro y Escobar merman a un equipo con más resultados que brillo

Tras el triunfo in extremis ante el Cádiz B con un tanto de Miguel de las Cuevas, el vestuario del Arcángel ha hecho piña para que el Nuevo Mirador sea un punto de inflexión. Los blanquiverdes, no obstante, digieren los reveses de las bajas por lesión de Javi Flores y Jesús Álvaro, dos futbolistas titulares, y tienen la ausencia de Fidel Escobar, convocado por la selección de Panamá.

Tras el mazazo del descenso, el Córdoba, con muchos frentes abiertos en lo institucional, se apoyó en la ayuda económica de más de tres millones de euros que ofrece LaLiga para emprender una reconstrucción profunda. El club dio las llaves del proyecto al experimentado Enrique Martín, un técnico de carácter para el que sobran las presentaciones porque todo el mundo recuerda aquel ascenso de Osasuna a Primera. De las Cuevas, Fernández y Chus Herrero, además de los canteranos Moya y Sebas, son los únicos supervivientes en un proyecto que casi partió desde cero.

El periodista Ángel García, especialista de la categoría, hizo este análisis sobre el nuevo Córdoba de Enrique Martín: "Me gusta la plantilla del Córdoba. Le falta fondo de armario. Encontrar algunas alternativas al tipo de juego de Enrique Martín, un entrenador que se asoma a la categoría después de unos años alejado de ella. Hay que contar con la sabiduría de De Cózar que maneja la categoría como un Dios. La portería está muy bien guardada con Edu Frías y un porterazo como Becerra. En defensa ha firmado buenos laterales y a un central como Fernando Román con experiencia en LFP y Víctor Ruiz, que también puede dar mucho. En el centro del campo sobresaldrá Javi Flores, que es un jugador de Segunda en Segunda B y que además tiene experiencia reciente en la categoría por su superlativo paso por Murcia, Hércules y Elche. Imanol García es un jugador que puede dar mucho y al que conoce Enrique Martín, es un box to box de los que merece la pena seguir. En punta Juanto Ortuño (que fue pretendido por la Balona) es una garantía sobre todo si aparece el del año pasado en el Lleida. Es desequilibrante con el apoyo de la grada. Owusu es una incógnita porque es muy buen delantero y si está centrado puede ser de veinte goles. El año pasado llegó a la decena jugando poco más de media temporada en Salamanca. Hay que atarlo en corto, eso sí. Al Córdoba le falta sobre todo algunos jugadores para cuando los partidos se le pongan raros", opinó este archiconocido tuitero.