El Algeciras CF prepara sus mejores galas para recibir este próximo domingo al Córdoba CF (18:00). Todo debe estar a punto en la casa porque viene un rival ilustre, un Córdoba que hacía catorce años que no brindaba una visita oficial al Nuevo Mirador, un Córdoba que sólo ha jugado en la ciudad dos veces en el siglo XXI. Motivos más que suficientes para que el algecirismo multiplique sus fuerzas en las gradas para presenciar un duelo que quién sabe cuándo se repetirá.

No ha hecho demasiada falta promocionar un partido con tintes históricos ya que la afición algecirista continúa montada en esa nube de ilusión que acompaña desde el ascenso. La gente, más aún después de dos viajes consecutivos, está como loca por ver jugar al equipo de Emilio Fajardo en el Nuevo Mirador, donde los albirrojos se mantienen invictos y por el momento han sumado sus dos únicos triunfos esta temporada.

El Córdoba regresa a un estadio que ha pisado dos veces, las dos únicas veces que ha visitado al Algeciras en lo que va de siglo: la temporada en Segunda de los algeciristas en la 2003-04 y la campaña en Segunda B de la 2005-06. Para encontrar más enfrentamientos hay que bucear en los noventa, los ochenta sobre todo y mucho más atrás.

La visita más reciente se remonta al 18 de septiembre de 2005. Corría la cuarta jornada liguera y el Córdoba se impuso por 1-2 al Algeciras de Cristóbal Torres Tobali. El goleador Javi Moreno y Txiqui remontaron el tanto del canterano algecireño May en un partido tirando a malo, con muchas carencias en los locales y con máxima efectividad en los visitantes, según la crónica que Quino López hizo para Europa Sur. Aquel Algeciras estaba fraguando una enorme crisis: llegó al partido sin haber cobrado aún un euro, con la directiva dividida y a punto de dimitir, el terreno de juego en pésimas condiciones, la enfermería llena... Apenas se había hablado de que venía el Córdoba.

Tobali sacó un once que hoy parecía una especie de experimento con Arrúe (estaba a punto de marcharse por la falta de cobro), Máiquez, May, Nieto, Galán, Curro, Lewis, Mario, Juan Pablo, Xavi Morón y Bautista. Lo bueno es que Tobali ayudó a hacer futbolistas a chavales como Máiquez, May o Mario, pero todo el mundo sabía que con ese Algeciras iba a ser un sufrimiento competir en la Segunda B. Los blanquiverdes se presentaron con jugadores de la talla de Pierini, Ruano, Javi Flores, Verza (el verdugo el pasado domingo con el Cartagena), Javi Moreno, Sérvulo...

La otra visita reciente del Córdoba al Nuevo Mirador, quizás la que más aficionados recuerdan, es la que tuvo lugar en Segunda división la 2003-04, la última vez que los albirrojos pisaron la categoría de plata, el hábitat más natural del cordobesismo. Fue el 3 de abril de 2004, la 31ª jornada, y la suerte del algecirismo ya estaba echada. Lo peor es que todavía quedaba un mundo y muchas derrotas que contar. El Córdoba venció por la mínima 0-1 con un remate en un córner de Ramón.

Aquel Algeciras condenado al descenso estaba ya en manos de José Antonio Asián, que aquella tarde formó con Julio Iglesias, Gustavo, Chico, Espejo, Aitor Santos, José Mari, Zafra, Tevenet, Armentano (que después ficharía por el Córdoba), Espínola y Monteagudo. Enfrente, los de la Mezquita jugaron con Jáuregui, Juanmi, Berruet, Pulpo González, Villa, Olivera, Sierra, Larraínzar, Lama, Ramón y Montenegro. Después salió el algecireño Platero. "El consuelo es que queda uno menos", tituló este periódico. Lo resume todo.

Entre los antecedentes que permanecen en la hemeroteca de los Algeciras-Córdoba, se recogen un empate 0-0 en la 1998-99 y tres victorias albirrojas: 2-0 en la 85-86, 1-0 en la 80-81 y 3-0 en la 56-57; además de dos enfrentamientos en la Copa del Rey: 1-2 en 1990 y 1-0 en 1982.

Este domingo día 13 de octubre, ambas entidades escribirán una nueva página para el recuerdo en la categoría de bronce. La ilusión y el aliento del público de los locales contra la obligación por ascender y el presupuesto de los visitantes. ¿Quién da más?