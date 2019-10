El Algeciras CF perdió en Cartagonova donde probablemente perdería nueve veces si tuviera que ir diez. Los albirrojos cayeron con mucha dignidad ante un rival de muchísimos quilates que igual no luce como el metal dorado pero practica un fútbol casi indestructible. El FC Cartagena no ofreció apenas un resquicio y aplicó una pegada demoledora para acabar con el entusiasmo de los albirrojos. Caballero y Verza, a balón parado, plasmaron en la segunda parte las diferencias que existen entre un equipo que dobla en presupuesto al otro. Es la pura realidad.

A Emilio Fajardo y a sus jugadores les honra su actitud allá adonde van, les enorgullece decir que el Cartagena es un mortal más de su Liga, pero en el grupo IV de la Segunda B hay clases y un puñado de equipos hechos de otra pasta (por no decir de más pasta). El Algeciras trató de hacer lo que sabe, cuajó un primer tiempo notable y afrontó la segunda parte con las espadas en todo lo alto. Pero el Cartagena es mucho Cartagena y no paró hasta que hincó el diente a balón parado, su especialidad. Primero Caballero y después Verza. El bueno de Lopito, que poco pudo hacer en los dos tantos, lució con un par de paradas y evitó que la cuenta fuese más grande.

Después del empate en Cádiz –¡Ay, esos dos puntos que se escaparon!–, el Algeciras encaró el enorme desafío de Cartagonova fiel a sí mismo y con un once más o menos esperado: Fajardo agrandó el centro del campo con la entrada de Barba y devolvió a Antonio López a la punta para jugar atrás con los mismos. Los algeciristas salieron con cierto dominio ante un oponente que no quiere el balón en exceso porque no lo necesita. El Cartagena se planta bien plantado y espera para buscarte las cosquillas con una mediapunta repleta de calidad. Precisamente uno de ellos, William desde la banda derecha, protagonizó la primera llegada clara del partido con un disparo que se estrelló en el larguero defendido por Lopito en el minuto 10. Con ese zambombazo se sacudieron los de Munúa del arreón visitante.

El duelo entró en un ni para ti ni para mí con poco que reseñar en ataque durante la primera media hora más allá de una falta peligrosa lanzada alta por Verza. El Cartagena achuchó antes del descanso y el Algeciras tuvo que recular y aguantar el tipo. Elady provocó un córner en el 36’ y Jovanovic dio el susto en el 38’. Tocaba sufrir, pero el Algeciras no quiso irse a la caseta sin mandar un recadito con un centro de Antoñito al que no pudo llegar Antonio López.

Caballero y Verza marcan a balón parado ante un Lopito inspirado

El segundo tiempo arrancó con la primera variante de Fajardo –Cerpa por Barba– para intentar frenar las transiciones de los cartageneros con un Carrasquilla en todas partes. Incontenible el internacional panameño. Los de Munúa tontearon con el gol con un fuerte chut de William que desbarató Lopito con una parada de mérito en el 50’. El Algeciras ofreció su réplica seguramente con sus dos llegadas más firmes, una en la que casi conecta disparo Iván en el 53’ y un disparo de Borja Vicent tras un córner en el 54’ que salió rebotado. El Cartagena, en efecto, había levantado un muro delante de Marc Martínez. Y movió ficha Munúa y le salió de maravilla al sacar a Caballero. Apenas llevaba unos minutos sobre el césped el ariete blanquinegro cuando cazó de cabeza un córner botado por Verza en el 68’.

El golpe a balón parado desmontó a un Algeciras que había buscado soluciones con Tote antes del tanto y después lo intentó con Jardel –ni Karim ni Ganet jugaron–, pero el Cartagena volvió a aplicar su eficacia total en una falta cerquita del área que Verza clavó con maestría en el 78’. Con el 2-0, los locales pudieron agrandar la cuenta en el tramo final pero Lopito frenó el tercero en el 85’ a intento de Rodrigo.

Es la primera vez esta temporada que el Algeciras se encuentra ante un adversario que fue netamente superior y hay poco que reprochar porque, entre otras cosas, no se puede olvidar de dónde viene uno y de dónde viene el otro.

Segunda derrota de la temporada en siete partidos, segunda a domicilio de un Algeciras que se mantiene con 9 puntos en la zona media de la tabla. No pasa nada por perder en Cartagena, donde seguramente pocos rascarán algo ante un señor equipo que, si se permite la comparación, desprende esa sensación que tenía al Algeciras de José Luis Montes. A corregir, a pasar página y a pensar en el Córdoba, por fin al calor del Nuevo Mirador tras dos viajes seguidos de máxima dureza.