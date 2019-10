El Algeciras CF juega con el FC Cartagena este domingo (18:00, en directo por Footters) en Cartagonova, una de las plazas de primera categoría del grupo IV de la Segunda B. Los albirrojos afrontan en la séptima jonada liguera su segundo desplazamiento consecutivo y lo hacen con cierta rabia por el empate ante el Cádiz B en El Rosal, donde se escaparon dos puntos en el último suspiro. La vuelta de Dani Gallardo es la principal novedad en la expedición que encabeza Emilio Fajardo y que viajó este sábado hasta la Región de Murcia.

Los algeciristas se pusieron en marcha tras el entrenamiento matinal del sábado. El técnico dio la lista de dieciocho convocados, reñida como cada semana y con cinco futbolistas que se quedan en tierra por decisión técnica ya que Fajardo no arrastra lesionados ni sancionados. Los cinco damnificados son Alavedra, Benítez, Caturla, Almenara y Antonio Sánchez. Se caen con respecto a Cádiz Antonio Sánchez y Almenara y entran el mencionado Gallardo y el canterano Tote.

Alineaciones probables FC Cartagena: Marc Martínez, Markel, Andújar, Carlos David, Fornés, Carrasquilla, Cordero, Elady, Rodrigo, Quim Araujo y Jovanovic. Algeciras CF: Lopito, Choco, Borja Vicent, Pablo de Castro, Dani Gallardo, Iván, Mario Martos, Barba, Antonio Domínguez, Antonio López y Antoñito. Árbitro: Yuste Querol (Valencia). Hora: 18:00 (7ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Cartagonova.

Después del enfado visible mostrado en El Rosal, Fajardo mantiene una apuesta de continuidad por un bloque al que se reincorpora Dani Gallardo. El lateral zurdo se lesionó en Murcia en la segunda jornada y retorna hasta con opciones de entrar en el once. Un once que es una incógnita aunque todo apunta a que Fajardo tratará de hacer daño al Cartagena con la posesión del balón y el dominio del centro del campo. Los dieciocho elegidos son los porteros Lopito y Del Valle; los defensas Choco, Braganza, Pablo de Castro, Borja Vicent y Dani Gallardo; los centrocampistas Antonio Domínguez, Antoñito, Pablo Ganet, Iván Turrillo, Cerpa, Mario Martos, Tote, Jorge Barba; y los delanteros Jardel, Karim y Antonio López.

El Algeciras acude a Cartagonova como el mejor recién ascendido del grupo, con nueve puntos en una plácida séptima posición y una única derrota en su casillero, la sufrida en Badajoz. Números y buenas sensaciones que avalan un arranque positivo de campaña, aunque en el Nuevo Mirador se muestran ambiciosos. De hecho, Fajardo proclamó en rueda de prensa que no quiere oír hablar de que haya rivales de otra liga. "Esa frase nunca va a salir de mí. No entiendo a nadie que diga que el Cartagena no es de mi liga, entonces no vamos allí", espetó antes de recordar que el Sevilla Atlético venció en el feudo cartagenero.

"Podemos ganarles, y sino competiremos y ya está", continuó. "Ellos tienen otro objetivo, eso sí, pero todo el mundo le puede ganar a todo el mundo. A lo largo de la competición la liga te pone en su sitio. A lo mejor el Cartagena acaba el primero y nosotros el catorce, nos pondrá en nuestro sitio por todo, pero ir a un partido allí y decir que no es de mi liga no... nunca saldrá de mi boca ni de mis futbolistas", zanjó Fajardo.

"No entiendo que se diga que el Cartagena no es de nuestra liga. Todos estamos en la misma"

El albirrojo reconoce a su oponente: "Sobre todo por los jugadores que tiene de tanta calidad. Son futbolistas que se sienten bien con balón, están hechos para hacerte daño con balón y hay que quitárselo", avisó Fajardo. "Sigue siendo el equipo de los dos millones de euros, el equipo rico, que tiene un entrenador que tiene preparado al equipo de una manera exquisita", remató.

El ambiente en La Menacha, según Fajardo, sigue como el primer día: "Estamos contentos. Llevamos seis jornadas y sólo hemos perdido un partido, el equipo está dando sensaciones muy buenas, desplegando un fútbol a un nivel muy alto y para todos los que estamos aquí pensamos que incluso llevamos pocos puntos de los que tenemos. Estamos orgullosos de que el aficionado se sienta identificado", aseguró.

"No soy de muchos cambios", avanzó el técnico algecirista sobre lo que planteará en Cartagena. "Siempre hay algún retoque por estilo o por el rival, es lógico. Quiero que el equipo siga al mismo nivel, que conceda pocas ocasiones y haga tantas como está haciendo", concluyó.