Del Valle cierra el círculo en la portería del Algeciras

Benito del Valle ya sabe lo que es enfundarse los guantes en un partido oficial del Algeciras CF. El guardameta jerezano debutó el pasado domingo en San Fernando para sorpresa de casi todo el algecirismo y de él mismo. El portero, contrariado por el resultado, espera aprender de la derrota “en un campo complicado” y agradece la oportunidad a Emilio Fajardo. “El míster nos tiene a todos enchufados”, destaca.

Del Valle encabezó la inesperada alineación del Algeciras en el Iberoamericano. El joven arquero de 22 años relevó a su compañero Lopito, el titular hasta la fecha, en una decisión que nadie había anticipado. Aunque es verdad que se venía rumiando una oportunidad para el otro portero de la primera plantilla, San Fernando no parecía la plaza más indicada.

“Fue una sorpresa para todos, para mí el primero”, reconoce el cancerbero llegado este verano del filial de la UD Las Palmas. “Yo me enteré cuando el míster puso el once en la pizarra”, aseguró. “A partir de ese momento traté de estar lo más mentalizado posible”, explicó Del Valle, que tomó la alternativa “en un campo complicado y ante un rival de la talla del San Fernando”, pero “la oportunidad llega cuando llega”.

"Hay muy buen rollo entre los porteros. Al Gato se le ve ya con muchas ganas"

El algecirista subraya la importancia de que el entrenador dé bola a todo el vestuario. “El míster nos tiene a todos enchufados. Lo bueno de que esté moviendo el equipo es que todos sabemos que trabajando fuerte día a día te puede llegar la oportunidad, sabemos que no hay sitio en esta plantilla para quien baje los brazos”.

El meta lamentó la mala fortuna en el tempranero tanto isleño. “El primer gol no lo esperábamos y fue un jarro de agua fría. Fue una acción de mala suerte, después lo estuvimos hablando Pablo y yo, son cosas del fútbol”, admite. No le dio muchas vueltas a la cabeza, afirma Del Valle, porque “uno se tiene que reponer pronto dentro del campo, sobre todo cuando ocupas una posición tan especial como la de portero. No puedes quedarte pensando en una mala acción ni en una buena porque al momento te pueden volver a llegar”.

“En Segunda B te llegan poco pero siempre con peligro”, concede el algecirista. “Creo que estamos en el grupo más fuerte de la categoría y que a pesar de todo el equipo está haciendo un juego increíble y plantamos cara a cualquiera. El míster nos ha inculcado una idea y nos dice que sigamos por ese camino y compitiendo siempre”.

Del Valle, que desconoce quién ocupará la portería el domingo ante el Talavera (17:00), disfruta de su etapa en el Algeciras como “una experiencia grande para mí, sobre todo por el proyecto que se ha hecho y por la afición”. “Tenemos que dar gracias a la afición cada día porque vemos que nos acompaña en cada viaje, en Cádiz y San Fernando con cientos de seguidores, y en casa hemos creado un ambiente muy especial”, remarca el jerezano. “Esto no es solo un equipo de fútbol, es un proyecto en común con una ciudad y su gente”.

Del Valle dice que “hay muy buen rollo entre los porteros” en el Algeciras. “Gato, Lopito y Hugo (el preparador de porteros) son extraordinarios compañeros, somos como una familia y nos apoyamos siempre esté quien esté”, asegura el meta, que da el parte sobre Romero: “Al Gato se le ve con ganas ya”.

Precisamente la lesión de Romero y su obligado paso por el quirófano zarandeó a mediados de agosto los planes en la portería algecirista, con la llegada de Lopito primero y después de Benito del Valle. “Estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo de Las Palmas en Marbella y en un partido amistoso vinieron a verme y me preguntaron si me gustaría unirme al proyecto, no me lo pensé mucho”, recuerda el de Jerez, cuya trayectoria está muy ligada a la cantera del Málaga y que pasó por el San Pedro antes de volar a Las Palmas.

Del Valle solo piensa en rojiblanco: “Aquí llevamos un régimen como si fuésemos profesionales y esta temporada quiero estar centrado al cien por cien en el fútbol y en el Algeciras. Es una gran oportunidad”.