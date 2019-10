El Algeciras CF inicia este domingo (17:00) con el partido ante el CF Talavera un tramo del calendario, a priori, más llano. Después de haberse medido a los tres primeros (Cartagena, San Fernando y Badajoz), entre otros huesos, en las nueve primeras jornadas, el equipo de Emilio Fajardo se prepara hacer frente a oponentes de un nivel más parejo. A rivales de 'su' Liga, que dice la mayoría de la gente, aunque Fajardo ya haya tirado de la oreja al asegurar que el Algeciras debe mirar a todos a la misma altura.

Más allá de debates y opiniones, los números dicen que el Algeciras va a encadenar ahora compromisos ante conjuntos que se mueven por la mitad inferior de la clasificación. Por lo pronto, los tres próximos rivales ocupan en este momento puestos de descenso a Tercera. No obstante y como ha demostrado el Don Benito, con dos-tres victorias uno puede dar un vuelco grande a su situación.

Que nadie se lleve a engaño porque el grupo IV de la Segunda B no tiene peritas en dulce y a estas alturas de competición todavía no existe equipo que se dé por desahuciado. Sin embargo, tras el paso por su particular Tourmalet (seis de los nueve rivales están entre los nueve primeros, el más reciente, el San Fernando), el Algeciras deja las alturas para caminar por lo llano. Talavera abre la ruta. El colista del grupo viene al Nuevo Mirador con verdadera urgencia y no es para menos porque el proyecto no termina de arrancar y con solo seis puntos, los cerámicos temen quedarse estancados. Los albirrojos saben que los tres puntos de este domingo tienen un valor añadido en su lucha por alcanzar la tranquilidad lo antes posible.

Los algeciristas buscarán en Villarrobledo la primera victoria fuera del curso

La siguiente salida llevará al algecirismo hasta Villarrobledo, muy cerquita de Socuéllamos, una plaza que forma parte de la historia del centenario club albirrojo. Ante el también recién ascendido CP Villarrobledo, los de Fajardo intentarán conseguir su primera victoria a domicilio del curso. Los manchegos ocupan el cuarto puesto por la cola (descenso) pero suman los mismos diez puntos que los algeciristas, lo cual avisa de lo apretada que comienza a ponerse la tabla y la valía que reporta los puntos entre los rivales de abajo.

La siguiente secuencia en casa-fuera será ante el UCAM y el Mérida. El equipo universitario de Murcia tiene diez puntos también, pero ya ha cambiado de entrenador y en su victoria ante el Badajoz dejó otra imagen. De los que anda rezagado es por presupuesto el que más papeletas tiene para dar un subidón según pasen las jornadas. La visita al Romano queda para mediados de noviembre pero la situación actual del Mérida es preocupante como penúltimo clasificado, también con seis puntos y con el entrenador del ascenso ya destituido. Otro partido de máxima necesidad a buen seguro.

El tránsito entre noviembre y diciembre traerá al Don Benito al Nuevo Mirador y el desplazamiento a El Palmar de Sanlúcar. El Don Benito es el ejemplo perfecto de lo que un equipo puede conseguir con tres victorias seguidas: de la cola a la décima plaza, de la nada al todo. Los extremeños, además, tienen la experiencia del pasado curso para manejarse en esa frontera entre la salvación y el peligro. Un rival con tablas. El siempre cercano y agradable viaje a Sanlúcar seguro que volverá a propiciar un desplazamiento masivo de algeciristas hasta la ciudad de la manzanilla. El Atleti Sanluqueño marcha también con diez puntos, esa cifra que tiene apelotonados a cinco conjuntos a día de hoy. El Palmar se antoja un campo duro en cualquier circunstancia más allá de a lo que aspire el Atleti.

Tras estos seis duelos llegará el Clásico, seguramente adelantado al 7 de diciembre

Después de este periplo de seis encuentros por la llanura del grupo, el Algeciras disputará el primer capítulo del Clásico del Campo de Gibraltar, el primer envite con la Balona, con el Nuevo Mirador como escenario y casi seguro el sábado día 7 de diciembre para no coincidir con la festividad de la Inmaculada del día 8. El Clásico, ya se sabe, suele valer mucho más que tres simples puntos.