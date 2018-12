Otra prueba de vértigo para el Algeciras

El Algeciras CF recibe este domingo (17:00) al Cádiz B en otro pulso directo por el playoff de ascenso a Segunda B. Los albirrojos, quintos empatados con el cuarto, están a solo dos puntos de la cabeza que comparte su rival, uno de los colíderes del grupo X de Tercera. Con las dudas de Berlanga y Javi Zafra, los de Javier Viso afrontan su último compromiso en el Nuevo Mirador de la primera vuelta y de 2018 respaldados como el mejor equipo local de la competición.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Oñate, Pablo de Castro, Josemi, Zafra, Iván, Antonio Sánchez, Antoñito y Pipo. Cádiz B: Cristian, Moi, Franco, Saturday, Cubero, Sergio, Javi Duarte, Chapela, Javi Pérez, Seth, Jordi Tur y Javi Navarro. Árbitro: Hidalgo Márquez (Sevilla). Hora: 17:00 (20ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras encadena cuatro partidos seguidos sin ganar al Cádiz B desde 2010. La pasada campaña ganaron los amarillos con un gol de falta (0-1).

Tras el empate sin goles en Jerez y en una racha de cinco jornadas sin perder, el Algeciras encara un duelo de altura ante una de sus bestias negras las últimas temporadas. El Cádiz B llega tutelado por un amigo como el exalgecirista Juanma Pavón pero con un pasado reciente que debe alertar: los albirrojos no derrotan al filial amarillo en casa desde 2010.

El técnico de casa tiene entre algodones a Javi Zafra y Miguel Ángel Berlanga, que no pudieron ejercitarse bien durante la semana aunque sí lo hicieron en la última sesión, la matinal del sábado. El central, que celebró 200 partidos oficiales como albirrojo, podría dejar su sitio en el once a Oñate mientras que el extremo roteño, de los más destacados en Jerez, podría descansar para que vuelva Pipo o Antoñito.

Viso no desvela sus cartas pero desliza que la convocatoria no variará demasiado y que no descarta echar mano del filial con gente como Moha, Luis Hoyos o Nacho. Eso quiere decir que el entrenador sigue sin contar con el inédito Fran No ni con gente como Bryan, Borja Maderal o Chapa. Aunque el club en un principio esperaba tener la ficha disponible de Borja Vicent, el último fichaje, Viso confirmó que aún no tiene luz verde para convocar al medio castellonense. Habrá que esperar a Los Barrios.

Precisamente Viso no quiere que ese próximo derbi, el domingo 23 a las 17:00, eclipse lo que hay en juego esta jornada: "Son tres puntos importantes. Nos damos cuenta de que no hay un equipo que sea capaz de despegarse y cada domingo es fundamental", manifiesta.

"Nuestro enemigo a veces somos nosotros mismos porque nos metemos una prisa que no es tan buena", sostiene Viso. "Hay que pensar en ir poco a poco, sí es verdad que no nos podemos ir a ocho puntos de la cabeza, lo importante es no estar desconectado y seguir ahí", insiste.

El algecireño destaca a un Cádiz B que "es el colíder de la categoría, lleva solo nueve goles en contra y eso nos dice que defensivamente lo hace muy bien", avisa. "Está sacando sus partidos con solvencia. Es el único que ha ganado once encuentros, nos vamos a encontrar a un equipo muy competitivo".

Viso entiende que el hecho de que el Algeciras haya vencido a los otros gallitos del grupo no quiere decir nada, aunque reconoce su valía. El míster asume que los refuerzos de invierno son claves para la segunda vuelta: "Tenemos que ser conscientes de cómo está la competición. Mantener este ritmo va a ser muy complicado y para ello se necesita tener una variedad de futbolistas grandes, no sólo doce o trece", sostiene al tiempo que la parcela deportivo busca un delantero, un central y un medio más.

Con 22 puntos en nueve partidos, el Algeciras es el mejor equipo local del grupo X en la primera vuelta, aunque delante tendrá a uno de los mejores visitantes.