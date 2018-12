Berlanga, el hombre bicentenario

“Mientras siga con ilusión voy a continuar, el día que no la tenga, lo dejaré, no voy a engañar a nadie”. Habla Miguel Ángel Berlanga, alto y claro, como suele, orgulloso a sus 36 años de haber cumplido 200 partidos oficiales con el Algeciras CF. “Hay compañeros que llevan más como Iván y otros que ya no están que jugaron muchos más como Máiquez o Mario, lo sé, pero me hace una ilusión tremenda haberlo hecho con un club de la exigencia del Algeciras. Miro atrás y me emociono”, reconoce.

El defensa algecireño, el futbolista más veterano del vestuario de Javier Viso, el único que pasa de los 30 en el DNI, mantiene intacto a ese niño que casi todo el mundo lleva dentro. “Aquí no se hace uno millonario, aquí se trata de disfrutar y estar comprometido con un club, identificado con las ideas e ilusionado con que llegue cada domingo”, subraya Berlanga.

El central volvió a la titularidad el pasado domingo en Jerez, tras unas jornadas fuera para reponerse de unas molestias físicas. “No quiero parar, nadie quiere parar en este equipo”, admite Berlanga, que se enteró de la efeméride gracias a Eduardo Puche, el exjefe de prensa de la casa y una de las personas que mejor lleva archivada las estadísticas de los albirrojos. “No llevaba la cuenta, me lo dijo Puche y la verdad es que me hizo ilusión”.

“Es que ha pasado tanto tiempo desde que recibí aquella primera llamada de Quico Álvarez siendo juvenil”, rememora Berlanga, que tira de recuerdos para desempolvar “aquel primer partido en Bahía Sur con el San Fernando”.

El algecireño tuvo que hacer las maletas, como tantos otros jugadores de la casa, y emprendió un largo periplo que le llevó a jugar con la Balona, el Tesorillo, el Ronda y el Conil, donde en su última visita recibió un obsequio de la directiva jandeña, hasta volver a casa. “Siempre es más difícil cuando vuelves o así lo veía yo, pero he tenido el privilegio de vivir aquí de todo: liguilla, ascenso, descenso, mil y una historias con grandes compañeros... afortunadamente lo único que no viví fue un encierro”, relata.

Berlanga guarda muchos momentos en sus retinas aunque el partido del asceno ante el Tropezón siempre ocupará un lugar especial: “Es que aquel día tuvo algo irrepetible. Se dieron varias circunstancias y yo creo que salió todo perfecto. Nunca olvidaré el ambiente del Nuevo Mirador”, confiesa el que fue uno de los protagonistas de aquel equipo de Manolo Sanlúcar tan algecireño.

El defensa explica que dentro “de los muchos sacrificios personales” que requiere ser futbolista amateur “también hay cosas bonitas”, sobre todo “el poder conocer a gente que te deja huella”.

Berlanga ve agotarse el camino de “una quinta” de algecireños fundamental para el club en la última década, gente como los mencionados Máiquez, Mario, Javi Chico, Pedro... “Me da pena, pero es ley del fútbol”, asume. “Aunque Mario parece que todavía tiene mucho que decir”, dice con verdadera alegría por el buen momento del ahora centrocampista de la UD Los Barrios.

Berlanga entiende que parte de su misión esta campaña es “dar el relevo” a los jóvenes de la casa. “Es el momento de que ellos den el paso adelante y lo están dando. Son el presente y el futuro del Algeciras. Sin la cantera este club no sería nada”, sentencia.

Como principal veterano de la caseta, el central transmite confianza en lo que está haciendo el equipo de Viso: “Nos sentimos identificados, disfrutamos con la propuesta de juego. Es verdad que a veces no salen las cosas como todos quisiéramos, pero somos los primeros que queremos agradar a la afición porque además sabemos que a poquito que hagamos se enganchan. ¿Presión? Yo lo veo como exigencia y creo que es buena. Todo el que viene al Algeciras sabe que viene a pelear por algo, no a pasar el rato. Los chavales ya se han dado cuenta de dónde están y qué se vive en este club”, asegura.

El zaguero, para el que no hay día libre tras completar una jornada más en su trabajo, pone rumbo para ver el partido de cantera de su pequeño. Como él dice, el futuro del Algeciras CF está en los muchos niños que cada tarde juegan con un balón en La Menacha.