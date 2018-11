El Algeciras, mejor cuanto más fuerte

El Algeciras CF da la talla ante los grandes. El triunfo del pasado domingo ante el Betis Deportivo no fue casual, el equipo de Javier Viso ha vencido esta temporada a los tres primeros clasificados del grupo X de Tercera y también a otro de los favoritos en la pelea por el playoff de ascenso como el Xerez Deportivo FC. Los albirrojos saben de la importancia del golaveraje con sus rivales más directos en un posible desempate a puntos cuando llegue el momento decisivo en mayo.

Apenas dos puntos separan a los dos primeros, el Utrera y el Córdoba B (33), del quinto puesto al que cayó el Algeciras (31) a pesar de su victoria sobre el filial bético. Un solo tanto decantó la cuarta plaza para el Cádiz B por su mejor diferencia de goles (+11 los amarillos, +10 los albirrojos). Estos números hablan por sí solos de la tremenda igualdad existente en un grupo de 22 inquilinos que compiten a cuchillo por el ascenso y la permanencia. Casi no hay término medio ni tregua para el que se confía.

Curiosamente esta es la primera semana de la temporada con el Algeciras fuera de los cuatro puestos de privilegio y sin embargo también es una de las más reconfortantes en el vestuario del Nuevo Mirador. El zarpazo ante los cachorros béticos refrendó las sensaciones que este conjunto había ofrecido anteriormente en partidos señalados de máxima prioridad.

El primer golpe de autoridad lo dio el Algeciras en Utrera (0-2) en la cuarta jornada, si bien los de Javi Viso venían de pleno tras ganar a Écija, en Gerena y a Sevilla C. El Utrera, flamante líder del grupo, todavía no había despegado del todo pero ya estaba marcado por casi todos los técnicos como uno de los favoritos del campeonato. Los de Galván no han vuelto a perder un partido.

El colíder Córdoba B, el equipo que más jornadas ha ostentado la cabeza, sufrió su primer y único revés en el Nuevo Mirador (2-0). Ocurrió en la duodécima jornada en uno de los encuentros más completos de los albirrojos.

El Betis Deportivo, tercero con los mismos puntos que el Algeciras, llevaba nueve jornadas sin doblar la rodilla hasta el pasado domingo (1-0). Los verdiblancos, además, son el conjunto más goleador de toda España (40 goles) y se quedaron a cero en La Menacha por la gracia de Jesús Romero.

El Algeciras también sacó adelante su prueba con el Xerez DFC (1-0), sexto clasificado con 28 puntos y, por presupuesto, plantilla y afición, un candidato firme a la liguilla.

Los de Viso tienen pendiente medirse al Cádiz B, el cuarto, (el 16 de diciembre en el Mirador), y a la resurgida UD Los Barrios de Rafa Escobar (el 22 de diciembre en el San Rafael).

Los algeciristas solo han concedido una derrota contra equipos entre los diez primeros de la tabla, en el Murube de Ceuta en un partido alocado (3-2).

El golaveraje, por supuesto, está pendiente de lo que ocurra en la segunda vuelta, con casi todos estos duelos a domicilio... pero por lo pronto el Algeciras se hace fuerte contra los fuertes.