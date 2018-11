(1-0) El Algeciras, con un par de agallas

El Algeciras CF del pundonor se reconcilió con su gente en el Nuevo Mirador. Con ese carácter que enamoró a su afición al comienzo de la temporada y también con argumentos de fútbol, el equipo de Javier Viso minimizó al Betis Deportivo y aplacó a esa fiera que se comía a los niños chicos crudos. Los albirrojos ganaron por la mínima con un gol del que nunca falla, del capitán Iván, con un paradón salvador de Romero en el último suspiro y gracias a un derroche encomiable de trece futbolistas que volvieron mortal a su rival en un partido a pecho descubierto entre dos candidatos al ascenso de categoría.

Este sí es el Algeciras. Otro gallo habría cantado el día del Coria con esta garra y esta intensidad... reflexionaban en voz alta muchos tras el alegrón de la victoria. En cualquier caso, el fútbol entierra pronto el pasado y solo entiende de presente. El mejor Algeciras volvió otra vez ante uno de los grandes, ante el filial de José Juan Romero, un técnico apreciado por el algecirismo que dirige a una camada con un talento infinito que más pronto que tarde parirá a otro jugador de Primera división.

El triunfo, después de una semana agitada, reporta algo más que tres puntos al Algeciras por mucho que la clasificación diga que los de Viso cedieron un puesto y salieron de la zona de liguilla. El Algeciras pegó un zarpazo a un rival directo y ojo porque ya ha vencido al Utrera, al Córdoba B y el Betis Deportivo, los tres primeros del grupo X de Tercera. Los albirrojos se acercan a dos puntos del liderato en una pugna cabecera que, todo hay que decirlo, se ha puesto preciosa.

El Algeciras-Betis Deportivo, que arrancó como un duelo entre cuarto y segundo, enfrentó a dos conjuntos valientes, dispuestos a discutirse el balón y a llevarse el partido por derecho.

Viso armó un once esperado y dejó fuera a Rafa Melo en una declaración tajante de que quien no tenga la cabeza en el verde no entra en sus planes. El centrocampista sevillano solicitó la baja al club para marcharse a otro equipo y deberá compensar a la entidad para negociar una salida rápida (por el bien de todos). El técnico dio las manijas al recuperado Josemi y el jimenato respondió con creces y con agallas. En defensa hay que resaltar a Oñate, a la altura del mejor Pablo de Castro. Los cuatro supervivientes de la zaga se aliaron para dejar a cero al equipo más goleador de toda España (40 goles en 15 partidos).

El Algeciras salió enchufado pero el Betis Deportivo tuvo la primera gran oportunidad a los cuatro minutos en una doble ocasión que desbarató Romero. El Gato sacó un disparo a bocajarro al internacional sub-18 Rober. La réplica albirroja no tardó en llegar con un lanzamiento envenenado de Josemi desde la frontal del área.

Tras un primer cuarto de hora eléctrico, ambos equipos se sosegaron y comenzó otra partida mucho más táctica. Los de Viso trataron de buscar las cosquillas por la banda izquierda de José Carlos o de un Pipo que jugó mucho tiempo en ese costado, con Antoñito por dentro. Precisamente de botas del canario salió la segunda llegada del Algeciras con un tiro que el portero bético mandó a córner en el minuto 38. Un saque de esquina en el que nació la jugada que acabó con el cuero en el centro del área y con el capitán Iván revolviéndose para ser el más listo de la clase. Y llegó la explosión de júbilo. Era la mecha que le faltaba para prender al algecirismo justo antes del descanso. La grada ovacionó a sus pupilos camino del intermedio al tiempo que una parte de la hinchada dedicó cánticos poco amistosos al nuevo delegado de campo, el exárbitro Juan Carlos Crespo Sánchez.

Con todo un segundo tiempo por delante, los de Viso supieron leer a la perfección el escenario. Sin bajar un ápice en su esfuerzo, los albirrojos jugaron con mucha cabeza ante un Betis Deportivo que zarandeó el banquillo y fue decididamente a por el empate. Los béticos desenfundaron incluso a su último fichaje, el costamarfileño Paul.

El Algeciras volvió a disfrutar de Antonio Sánchez como su primer gran defensa. El pichichi albirrojo fue un incordio para los chavales del Betis, se hartó de bajar balones, de abrir huecos y hasta dispuso de una ocasión franca para marcar en el minuto 51, pero el cancerbero le adivinó las intenciones.

El filial de José Juan insistió con acercamientos esporádicos pero se topó con una defensa súper centrada. El Algeciras intentó buscar alguna contra sin éxito a pesar del empeño de Zafra, al que Viso quiere recuperar a toda costa porque al equipo le hace falta su explosividad y sus centros. Los que salieron del banco albirrojo no desentonaron y el partido entró en su fase definitiva con una tromba de lluvia.

Era, otra vez, el momento de la afición. El árbitro, que dejó de pitar muchas faltas en la segunda parte, pudo aguar la tarde cuando en el minuto 94 (hubo cinco y pico de añadido) obvió un derribo claro a Antonio y en la acción siguiente el Betis atacó con todo y estuvo a punto de conseguir el empate. Pero como en sus mejores tardes apareció salvador Jesús Romero para meter una mano prodigiosa y despejar un balón que venía rebotado y que hizo resoplar al unísono a todo el Nuevo Mirador.

Victoria del Algeciras. Victoria para hacer las paces y venirse arriba. ¡Qué victoria!