El Algeciras baja la guardia (3-2)

El Algeciras CF bajó la guardia y salió noqueado del Murube. Los albirrojos cedieron ante el Ceuta un vibrante Derbi del Estrecho. El equipo de Javier Viso, demasiado vulnerable en defensa, tuvo el empate en el tiempo de descuento, pero sufrió su segunda derrota de la temporada y dejó escapar el tren para asaltar el liderato del grupo X de Tercera.

El duelo se puso de cara para los algeciristas con el gol de Pipo nada más comenzar, sin embargo, los ceutíes, en crisis de juego y resultados, fueron capaces de remontar en un cuarto de hora con dos goles del exalbirrojo David Camps, al que la defensa no pudo frenar. Tras el descanso, llegó el tercero del verdugo balear, respondió Alberto y el Ceuta se quedó con diez a falta de media hora por la roja de Segura. El equipo algecirista lo intentó, acarició la igualada, pero no pudo con el gran trabajo defensivo y la casta de los ceutíes.

Javi Viso –que no desplazó si quiera a Pablo de Castro, el mejor de la defensa del Algeciras esta temporada–, apostó de salida por un sistema con Antonio Sánchez como referencia ofensiva, y la pareja Berlanga-Aaron en el centro de la zaga. La ausencia de Pablo, por las molestias que el central no termina de dejar atrás. Por lo demás, el once esperado.

Nada más empezar el partido un error defensivo dejó solo a Antonio Sánchez ante Fermín, pero Víctor González pudo enviar a córner. En el saque de esquina en corto, Pipo se sacó un gran tiro que se coló por la escuadra izquierda de la portería caballa. Golazo del canario.

Los locales tuvieron el empate a renglón seguido, pero Chakir no pudo batir a Romero en el mano a mano. El cuadro de Viso volvió a llegar con peligro con un centro de José Carlos y el cabezazo de Antonio Sánchez se marchó alto.

David Camps le dio la vuelta al partido con dos acciones de killer, de hombre de área. En el 7’ aprovechó el servicio de Chakir para superar a Romero con un potente disparo y en el 15’ batió al meta algecirista con un disparo cruzado tras recoger un balón suelto en el área visitante. El ariete, que falló el penalti que dejó fuera de la fase de ascenso al Algeciras de Guti, apenas encontró oposición en un contrario especialmente blando atrás.

El Ceuta tuvo el tercero en el 25’ tras una gran jugada entre Willy y Chakir con asistencia del algecireño con el exterior de la bota izquierda y remate fallido del delantero ceutí.

La réplica, una doble oportunidad para el Algeciras a la media hora con disparo final de Pipo que desvía Fermín en una buena intervención.

A balón parado el equipo algecirista tuvo la última en el primer tiempo con un libre directo de Antoñito, que se estrelló en la cruceta.

Tras el descanso, Borja Romero no aprovechó una gran asistencia de David Castro al rematar mordido fuera. El que no perdonó fue David Camps que mandó al fondo de la portería un gran centro de Jalid Kerkich desde la izquierda. Triplete del Pichichi del grupo X de Tercera división la pasada campaña y la anterior.

Tras el mazazo, nueva reacción. Antonio Sánchez acarició el gol con un remate cruzado que no cogió portería por muy poco. El Algeciras se metió en el partido con un chut con la zurda de Alberto dentro del área que no pudo parar Fermín en una acción en la que no estuvo acertado el portero sevillano.

El Ceuta entró en una fase de dudas ante un rival crecido tras el 3-2. Los caballas se quedaron con diez en el 60’ al entender Manchón Muñoz que Segura le dio un codazo a Antoñito en una jugada con el balón que ya se perdía por la línea de fondo.

De nuevo a balón parado el equipo algecireño llevó peligro con un libre directo de Pipo que atrapó Fermín. Viso movió el banquillo con la entrada de Zafra –que no está al cien por cien– para tener más verticalidad en la banda derecha pasando Antoñito a la izquierda, pero el ex del Ceuta no pudo con un pletórico Jalid.

Juan Ramón refrescó el equipo con Ismael Maruja que sustituyó a Reina lesionado, porque el que se iba a marchar era David Camps. En una contra Dani Guerrero, que entró finalmente por Camps, remató desviado en el 82’.

El Algeciras tenía la posesión, pero no era capaz de hincarle el diente a un Ceuta ordenado, muy trabajador y generoso en el esfuerzo físico.

Con todo y en medio de constantes pérdidas de tiempo, el Algeciras rozó el empate, un punto que habría sabido a gloria a la parroquia del Nuevo Mirador, sin embargo Fermín realizó una gran parada en el 93’ al quitarse de encima un disparo de Ayala dentro del área en el último coletazo de los visitantes.

El revés impide al Algeciras disfrutar del liderato y permite al Betis Deportivo hacerse con el segundo puesto, ya que el filial de José Juan Romero tumbó en su feudo al Arcos.