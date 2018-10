Javi Zafra necesita un respiro

El Algeciras CF pierde a Zafra por un tiempo indefinido. El extremo albirrojo se sometió ayer a unas pruebas médicas pero la inflamación de su lesión impide conocer el alcance exacto de su dolencia muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. El futbolista roteño, por lo pronto, se pierde la visita del próximo domingo a Guadalcacín (12:00) y asume que deberá guardar reposo al menos un par de semanas.“Esta vez me lo quiero tomar con más calma”, confesó Zafra nada más salir de la clínica.

El atacante algecirista se rompió el pasado domingo en el Nuevo Mirador al cuarto de hora del duelo con el Xerez Deportivo FC. “Noté un calambrito en la zona de los isquios al esprintar y me di cuenta de que no podía seguir más”, rememoró Zafra, que volvía al once titular tras dos partidos de reposo.

Francisco Javier Zafra visitó al médico ayer para conocer el estado de su lesión. Tras dos días de descanso, el roteño esperaba que la inflamación de la zona hubiese remitido lo suficiente, sin embargo, las pruebas no pudieron ofrecer un resultado más nítido.

"Pensaba que estaba bien pero no puedo esprintar. Esta vez me lo tomo con más calma"

“Rotura no hay o eso parece”, precisa. “Yo ya tuve problemas similares en el Arcos pero en aquella ocasión me recuperé bien. Ahora pensaba que con este descansito ya estaba al cien por cien. Paré siete días y volví a entrenar con el grupo, y me sentía cómodo, pero el otro día al esprintar me di cuenta de que no podía”, lamentó el jugador.

Zafra se lo quiere tomar con paciencia. “Vamos a intentar tomárnoslo con más calma para recuperarnos bien del todo. Esto es muy largo y lo que no quiero es volver pronto para tener que estar otra vez fuera tres semanas”, subrayó el extremo.

Javi Zafra es pieza fundamental en el gran arranque liguero del Algeciras de Javi Viso. Su mordiente por banda le convierten en una de las armas distintas de este equipo. El roteño ha sido titular en seis de los siete partidos que acumula y ha marcado dos goles. Viso decidió dosificar sus minutos la pasada semana y le dio descanso ante el Cabecense y en Lebrija para que volviese fresco ante el Xerez DFC.

“Es una pena por el momento anímico que pasaba yo y también el equipo, pero estoy seguro de que los compañeros no me van a echar de menos porque todos pueden jugar”, señaló.

La baja de Zafra abre la puerta al algecireño Alberto Fuentes, que ha metido la cabeza en la alineación, y también al algecireño Ayala. Uno de los dos tendrá que ocupar la banda derecha el domingo en una plaza complicada diga lo que diga la clasificación.