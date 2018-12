(0-0) Buena lucha, escaso botín

El Algeciras CF se trajo un punto de su visita al Xerez CD en un partido de mucha lucha y poco fútbol, disputado en el campo jerezano de La Granja. Los albirrojos se toparon con un rival ordenado y peleón, y solo se estiraron en el último cuarto de hora tras la entrada de Pipo, cuando los azulinos empezaron a acusar el cansancio.

Cuarto empate consecutivo fuera de casa para el Algeciras y quinta salida sin ganar. En esta ocasión el marcador se pudo decantar para cualquier lado porque el Xerez Deportivo realizó un partido notable pero no supo materializar sus ocasiones. Se topó con un Romero sobresaliente, que evitó la derrota de su equipo con un par de paradas que marcaron el resultado final. Y tanto de lo mismo con un Algeciras que perdonó en la recta final del primer tiempo y del segundo, sobre todo una ocasión de Pipo clamorosa.

Los azulinos, después de la mala imagen ofrecida ante el Guadalcacín en el Fernández Marchán el pasado jueves y ya con Dani Jurado, Israel -que cuajó un gran partido-, Sergio Narváez y Amin en el once titular tras cumplir sanción, aprendieron la lección y apenas dieron concesiones a un Algeciras al que le costó adaptarse al campo –de césped artificial– y a sus dimensiones, que nunca se sintió cómodo y que cuando intentó crear se topó con unos xerecistas que no se lo permitieron utilizando todas las armas a su alcance, que no fueron pocas.

Javier Viso armó un once inédito con Josemi y Aaron en el centro del campo. Un equipo de contención diseñado para agotar a un oponente plagado de veteranos.

El Deportivo entró al partido con ganas de enseñar las garras a un Algeciras que comenzó intentando asustar con un Zafra y un Antonio Sánchez muy activos. Los dos atacantes fueron de los mejores. Ambos jugadores lo intentaron con disparos lejanos que se marcharon fuera por poco. Después, tras un primer cuarto de hora de tanteo, el Xerez CD le vio por primera vez de forma clara la cara a a Romero con un lanzamiento de Amin que rozó el poste (16’).

A los 23 minutos, Antonio Sánchez remató de cabeza una falta botada por Zafra que se le escapó por centímetros. La réplica local no tardó en llegar y fue de las que no se pueden perdonar. Un buen centro desde la izquierda de Adri, que se marchó con fuerza, calidad y velocidad de su par pegado a la banda, la remató Pedro Carrión en una posición inmejorable a las manos del portero.

Sólo cuatro minutos después, otra vez Pedro Carrión y Romero cara a cara. En esta oportunidad, el cabezazo picado del ariete de Cártama tampoco encontró la recompensa del gol.

El Algeciras pasaba por sus peores momentos pero tampoco perdía de vista la meta de Fran. Le costaba generar y aún así casi marca a balón parado en el minuto 40, cuando la defensa azulina se despistó en un lanzamiento de falta que Pablo de Castro mandó al larguero.

Sin tiempo pasa asimilar el error, el central exalgecirista Andrés Salas estuvo a punto de romper las tablas con un remate que acarició el poste derecho de Romero.

El partido estaba abierto y todo podía pasar. Zafra cayó en el área (43’) ante Piñero y los visitantes reclamaron pena máxima, mientras que Fran tuvo que emplearse a fondo para ganar un mano a mano ante Antonio Sánchez (44’). Fueron las dos últimas ocasiones de un primer tiempo emocionante.

Tras el descanso, Nene Montero dejó en la caseta a Adri, que se estrenaba como titular, y ocupó su plaza el exalgecirista David Narváez, en un claro intento de ir a por el partido. Los xerecistas entraron con una marcha más que su potente rival, que no terminaba de encontrar su sitio.

Piñero, que jugó de lateral, lo intentó con una internada por la izquierda que no supo finalizar (49’) con un centro a las manos del cancebero y justo después, Alberto Fuentes casi sorprende a Fran (50’).

Una de las mejores jugadas del partido y de ataque del Deportivo llegó en el minuto 55. David Narváez montó una contra de cine pero Pedro Carrión no pudo superar a Romero en el uno contra uno y el balón terminó en saque de esquina. El lanzamiento no acabó en gol de milagro, con hasta tres remates claros que no entraron, el último un buen cabezazo nuevamente de Carrión.

El Xerez CD le había tomado el pulso al encuentro y al Algeciras cada vez le costaba más hacerse notar. David Narváez lo seguía intentando, tenía ganas de sacarse la espinita de no tener el protagonismo que esperaba. En el minuto 74, la tuvo pero Romero se disfrazó de superhéroe. Metió la cara para despejar el remate del mediapunta azulino otra vez en un claro uno contra uno.

Los albirrojos, en el tramo de final del choque, con la entrada de Pipo y Antoñito también mejoraron y casi se llevan toda la recompensa. Quedaba un cuarto de hora y ahora sí los de Viso iban a por el triunfo. Pipo no convirtió en gol un despiste en la entrega de Dani Jurado a Fran porque no esperaba el fallo del central xerecista. Muy listo, se llevó la pelota pero el meta azulino también estuvo acertado.

Los últimos minutos fueron tensos e intensos. Salas casi apuntilla a su exequipo con un certero remate de cabeza tras un córner lanzado por Sergio Narváez pero se volvió a encontrar con un gran Romero.

El punto mantiene co-cuarto al Algeciras con 36 puntos a solo dos puntos del liderato.