Algeciras, la media inglesa no basta

Ganar en casa y empatar fuera no alcanza para aspirar al primer puesto. El Algeciras CF necesita algo más que la media inglesa si quiere aspirar al campeonato del grupo X de Tercera división, más aún en una temporada de 22 equipos con una voracidad desmedida por las cuatro primeras posiciones. El punto cosechado el pasado domingo en Conil supone el tercer empate seguido a domicilio de los albirrojos, que ya llevan más de un mes sin vencer lejos del calor del Nuevo Mirador.

Los albirrojos parece que se han abonado al 1-1 como visitantes. El marcador de Conil es el mismo que el de Puente Genil o Lucena y también que el conseguido en Lebrija en la octava jornada.

Es verdad que el Algeciras de Javier Viso solo ha perdido en dos de sus nueve salidas de la presente andadura (Arcos y Ceuta), pero también es cierto que solamente ha ganado en una de las últimas siete, en Guadalcacín en la décima fecha del campeonato.

Atrás quedan en septiembre, todavía con los últimos resquicios del verano, aquellos dos primeros triunfos en Gerena (0-3) y Utrera (0-2), dos plazas donde el Algeciras comenzó a cimentar su gran inicio de campaña. Sin embargo, los de Viso han ido cediendo esa autoridad aplastante hasta convertirse en un equipo capaz de mostrar una cara muy vulnerable. Parece como si este equipo no pudiese cuajar 90 minutos intachables fuera de casa, algo que en el Mirador si es capaz de hacer.

A muchos aficionados les preocupa que el Algeciras se acostumbre solo a los focos del estadio de La Menacha. El grupo X ha probado que no hay campo fácil, pero un conjunto que quiere luchar por terminar primero no puede conceder tanto sin ser penalizado en la clasificación. No se pueden escapar partidos como los de Puente Genil o Conil.

Además, la susodicha media inglesa (que tenía más sentido cuando las victorias valían menos puntos) exige una total entereza como local, algo que el Algeciras sí está logrando por el momento salvo el porrazo con el Coria. De hecho, de ganar el jueves ante el Atlético Espeleño (17:00), los de Viso serán el mejor equipo anfitrión del grupo tras nueve partidos.

El ritmo impuesto por el nuevo líder, el Utrera (seis victorias seguidas), y la fiabilidad del Córdoba B, el Cádiz B y el propio Betis Deportivo venden muy cara no solo la primera plaza, también las otras tres primeras de un grupo que todavía no se ha partido del todo. Ceuta, Los Barrios y Xerez DFC están a tiro de victoria de los albirrojos y en la zona media hay una serie de equipos que se resiste a dejar de soñar.

Lo que el algecirismo tiene claro (todos sus sectores) es que para mantener la marcha y empezar a abrir hueco el Algeciras necesita encadenar victorias entre empate y empate. Los de Viso tienen ahora dos oportunidades en apenas cuatro días, el Espeleño el jueves y el Xerez Deportivo el domingo. La media inglesa no basta para limar los cuatro puntos de diferencia que ahora disfruta el líder.