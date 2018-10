Moha sale al rescate

El Algeciras CF sacó adelante con firmeza y sufrimiento la papeleta de Guadalcacín (2-3). Javi Viso sorprendió a todos con la titularidad del delantero del filial Moha y el chaval, en su primer partido esta temporada, respondió con dos goles fundamentales para obrar una remontada que empezó Antonio Sánchez, el pichichi albirrojo. El Algeciras lo pasó mal en el campo del colista, pero es que el Guada que se vio en el Fernández Marchán poco tuvo que ver con ese equipo indolente de las últimas jornadas. El de ayer tuteó a todo un Algeciras que al menos por unas horas se colocó al frente del grupo X de Tercera hasta que el Córdoba B ganó en Chapín.

Viso sacó a Moha para armar un once con dos puntas y acertó de pleno. Valiente, una vez más, el preparador algecireño. El Guada sentó en el banquillo Juanma, segundo del central Diego Galiano en el juvenil y ambos se encargaron de entrenar al equipo desde el pasado miércoles. Pancy, que tenía cursada la ficha desde agosto pero que no se sumó esta semana, y Diego Galiano fueron las dos novedades en el once del Guadalcacín.

El partido no pudo comenzar mejor para los locales. No había pasado un minuto cuando Juanjo estuvo a punto de sorprender a Romero en una jugada mil veces vista en el Marchán. Saque de banda que prolonga Pancy y en el segundo palo Juanjo se revuelve para mandar el balón fuera.

No hubo que esperar mucho más para el 1-0. En la siguiente acción de peligro, el Guada se adelantaba por primera vez esta temporada en un partido. Luis Castillo sacó desde la derecha un saque de esquina y Pancy remataba solo cabeceando y haciendo el 1-0 a los seis minutos pese a la estirada de Romero, que llegó a tocar la pelota. Fallo de marca en la zaga algecirista.

El Guada se creció. A los diez minutos, los locales hilaron un jugadón que inició Fran Jiménez en el centro del campo, aguantó el balón y habilitó a Juanjo, éste le devolvió el balón con caño incluido a un contrario y Fran se la puso de nuevo a la banda, desde la que centró el exterior al segundo palo, por donde llegó Benítez algo forzado rematando de cabeza por encima del larguero de Romero. Dos minutos después (12’), Pulido enganchaba un disparo desde unos 25 metros pero el lanzamiento, muy potente, le salió centrado y Romero atajó seguro.

La primera incursión, tímida, del Algeciras se produjo a los veinte minutos con un disparo lejano de Pipo que Lebrón atrapó sin mayores problemas. A la media hora, primera complicación para el Guadalcacín. José Carlos cortó en falta una contra de los locales, derribando a Benítez en una acción que fue merecedora de amarilla y que se quedó en nada. El ‘7’ del Guada tuvo que retirarse con el hombro izquierdo dolorido y tras visitar la Clínica Beiman regresó a las instalaciones con el brazo izquierdo en cabestrillo: luxación de hombro. Juanma Carrasco lo sustituyó aunque duró poco en el campo.

El Algeciras aprovechó el ligero desconcierto de los locales para tomar el mando del partido aunque Pancy tuvo otra ocasión también a balón parado, aunque en esta ocasión su remate de cabeza se iba por encima del larguero. Los de Viso poco a poco fueron adueñándose de la situación, empezando a hacer correr a los jerezanos aunque el empate, a cinco minutos del descanso, se produjo en un saque de esquina que sacó Alberto a la corta y allí Antonio Sánchez, absolutamente solo, colocaba las tablas. Pudo incluso adelantarse el Algeciras antes del descanso tras una incursión de Juanjo que remató Alberto con el interior izquierdo saliendo el balón cerca de la escuadra de Lebrón.

Si la primera mitad acabó con ligero dominio del Algeciras, esta circunstancia se intensificó en los primeros minutos de la reanudación. Antonio Sánchez estuvo a punto de hacer el segundo tras un fallo defensivo de los locales que permitió a José Carlos apurar la banda izquierda y centrar para que el ex del Arcos se gustase rematando de espuela fuera.

El banquillo del Guadalcacín se vio obligado a realizar un segundo cambio saliendo Gómez por Juanma Carrasco, que tuvo que dejar el campo mareado. Poco después, el partido se decantaba hacia el lado albirrojo (de verde). Alberto recogía un rechace de la defensa guadalcacileña en la frontal, disparaba y el balón se estrellaba en el larguero. El rechace lo recogió Moha, que marcaba a placer. El africano estaba donde tenía que estar.

Rosales tuvo una falta lejana tres minutos después pero el lanzamiento se marchaba por encima del larguero y Pulido disparaba desde la frontal a la derecha de Romero. Parecía que el Guada se enganchaba de nuevo pero en una contra le caía el tercero tras una buena combinación de los visitantes que resolvía Moha.Con el 1-3 el partido parecía sentenciado pero el Guada no se rindió y Corral, que había entrado minutos antes por Rosales, asistía a Fran Jiménez y éste recortaba distancias. Quedaban dos minutos más el descuento y los locales creyeron en el empate y lo tuvieron en otra buena acción de Corral, descargando a la derecha hacia Alberto Fernández. El lateral se adentró en el área, centró y tras tocar Berlanga, Romero se encontraba la pelota cuando Fran Jiménez estaba ya con el gatillo preparado.

Aún hubo tiempo para una última ocasión, del lado albirrojo. Moha cazó de cabeza un centro de Guti y Lebrón se estiró para evitar el cuarto. Tuvo el chaval el hat-trick que le habría sacado a hombros del Marchán.

El triunfo, el séptimo del curso en diez partidos para Viso, mantiene al Algeciras segundo antes de visitar a un Ceuta que perdió en Los Barrios y entra en crisis. La quinta plaza ya queda a seis puntos, un buen colchón para afrontar lo que se viene.