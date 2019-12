Miguel Ángel Berlanga, segundo entrenador del Algeciras CF, finaliza el año 2019 muy satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo en los últimos encuentros. El exfubolista, que colgó las botas hace un año, se encuentra ilusionado y con ganas en su primera temporada en los banquillos como mano derecha de Emilio Fajardo, aunque ha admite que la experiencia está siendo frenética.

"La verdad es que ha sido todo muy rápido. El club me ofreció ser segundo entrenador y es algo que me atraía muchísimo y para lo que llevo mucho tiempo preparándome. Aún no he tenido tiempo para sentarme tranquilo y hacer una valoración de esta etapa. Cada día son experiencias y vivencias nuevas, cada día vivo algo distinto. No es fácil cambiar el rol de compañero de vestuario a estar en el cuerpo técnico, pero tanto Emilio [Fajardo] como yo hemos sido jugadores hasta hace poco y conocemos lo que se vive dentro. Creo que es un punto a nuestro favor", comenta.

El algecireño cree que el equipo ha conseguido reponerse de la mala racha en los últimos encuentros y opina que en la defensa está la clave: "Acabamos bastante bien y encarrilamos la dinámica en cuanto a resultados, que era importante, porque en cuanto a juego el equipo ha practicado un buen fútbol durante toda la temporada. Es cierto que antes cualquier ocasión nos penalizaba y en las últimas semanas hemos prestado más atención al trabajo defensivo", afirma.

"Al principio, recién ascendidos, teníamos ese mismo descaro ofensivo que en Tercera división, pero en Segunda B cualquier ocasión que concedas al rival no es como antes. Si el año pasado de siete u ocho ocasiones nos metían una, en esta categoría con una oportunidad basta para que te ganen el partido. En los últimos encuentros hemos sacrificado quizás esa libertad en ataque para intentar que no nos hagan tantos goles", añade.

"Tener el balón y dominar es nuestra filosofía y vamos a seguir con ella"

Berlanga defiende el trabajo del cuerpo técnico del que forma parte y que ha llevado al Algeciras a encadenar tres encuentros sin encajar un gol: "Creo que el equipo está en una muy buena dinámica y debemos seguir creyendo en lo que hacemos. A nivel defensivo tenemos que seguir igual de seguros que en las últimas jornadas y ofensivamente continuar saliendo a cualquier campo a tener el balón e intentar dominar. Esa es nuestra filosofía y vamos a seguir con ella".

El albirrojo, aún así, es consciente de la dificultad de la categoría de bronce y que para conseguir mantenerse la plantilla tendrá que trabajar duro hasta el final: "Por suerte hemos terminado el año fuera de los puestos de descenso, algo muy importante para nosotros a nivel anímico. Somos un equipo recién ascendido y humilde y estaremos todo el año peleando para lograr la permanencia".

"Ojalá me equivoque y podamos llegar al tramo final de temporada tranquilos y sin pasar apuros, pero debemos ser realistas. Estamos en el grupo IV, que es supercompetitivo, muy duro y con auténticos equipazos y estaremos peleando hasta el último momento casi seguro", recalca.

El excapitán del Algeciras quita importancia a los rumores de destitución que sonaron cuando el equipo estaba inmerso en una racha negativa: "Llevo muchos años en el club y sé que la afición del Algeciras es muy fiel y exigente y cuando estás en el banquillo estás expuesto a dudas. Pero al final son cosas del fútbol y tienes que convivir con ellas y sobre todo ser autocrítico, algo que este cuerpo técnico, empezando por Emilio Fajardo, ha hecho. Poco a poco se van viendo los resultados".

"Sé que la afición del Algeciras es muy fiel y exigente"

La recuperación de el Gato Romero podría reabrir el debate en la portería, justo cuando Lopito atraviesa su mejor momento con tres partidos imbatido, aunque Berlanga se muestra prudente al respecto: "El Gato es una institución dentro del club y aún no siendo de aquí se ha ganado el respeto y el derecho a ser tratado como tal", sentencia.

"Ha demostrado su valía en el campo pero también hay que respetar la labor de Lopito. Ha sido en muchos momentos criticado, por cosas puntuales o acciones desafortunadas, pero desde que llegó al club ha sido un profesional como la copa de un pino y no hay que quitarle el mérito que tiene porque haya vuelto Romero. Tenemos cuatro pedazo de porteros en el primer equipo y destacar a uno por encima del resto sería una falta de respeto", abunda.

El auxiliar, que vivió esta temporada su primer Clásico desde la zona técnica, recuerda con cariño la experiencia: "Fue especial porque pertenecí a ambos equipos y siempre es bonito vivir un Clásico. Lo viví como jugador y era una pasada, y desde el banquillo también es especial. Por suerte pudimos llevarnos los tres puntos y fue un punto de inflexión para nosotros".

"Vivirlo desde el banquillo es más complicado porque no sabes como canalizar todos los nervios y tensión. Cuando estás en el campo estás corriendo y tienes más incidencia en el partido que cuando lo vives desde fuera", abunda.

Respecto a la formación de la nueva directiva, Berlanga se muestra prudente: "Las dos candidaturas fueron muy respetuosas con nosotros durante el proceso electoral. Ambas nos han deseado suerte y transmitido ánimos al cuerpo técnico y el vestuario, y cuando la nueva directiva ya esté asentada seguro que se sentará con nosotros y nos dirá cómo vamos a funcionar".

El algecirista tiene claros sus deseos para el próximo año: "Salud para toda la plantilla, que tengamos las menores lesiones posibles y que podamos salvar la categoría, algo fundamental para nosotros. Creo que el club y la afición necesitan que nos estabilicemos en Segunda B y a partir de ahí sentar las bases para estar preparados y en el futuro volver a Segunda división, algo que nuestros seguidores merecen porque nos han demostrado que en los momentos más complicados, están con nosotros", finaliza.