El Algeciras CF tenía una grave sangría de goles en contra que ha sido por fin taponada. El notable salto en el rendimiento defensivo de todo el colectivo y la reivindicación silenciosa del guardameta Lopito han conducido a la mejoría del equipo de Emilio Fajardo. Los albirrojos, tras un enorme despliegue de disciplina en Marbella, han enlazado dos partidos sin encajar por primera vez esta temporada y han mantenido su portería intacta en tres de los últimos cuatro encuentros, más veces que en las trece primeras jornadas.

El Algeciras parece que le ha cogido el aire al grupo IV de la Segunda B. Y lo parece porque no solo se trataba de atacar y meter goles. La categoría ha dejado claro a los algeciristas que este grupo no entiende de concesiones ni de desconexiones y que el rigor atrás es tan importante o más que un ataque inspirado. "Cuando no se puede ganar hay que saber no perder", se ha dicho toda la vida.

Los de Fajardo han echado el candado. No quedaba más remedio después de entrar en una crisis de resultados que tuvo al cuadro del Nuevo Mirador ocho jornadas sin ganar en medio de un tsunami institucional que ya se palpa encarrilado con las elecciones en su recta final. La dinámica comenzó a virar la tarde de la victoria ante el Don Benito, con un Algeciras más práctico, más expeditivo aunque fiel a su instinto. Luego llegó la visita a Sanlúcar, con buen juego pero algunos despistes que volvían a sonar a lo mismo de siempre, con el agravante de haber jugado con uno menos todo el segundo tiempo. Y entonces llegó el Clásico del Campo de Gibraltar, un partido a todo o nada que casi siempre marca mucho al que gana y al que pierde. El triunfo sobre la Balona relanzó a Fajardo y a sus pupilos, de nuevo con la portería a cero.

Pero el partido que ha terminado de refrendar esta mejoría defensiva fue el de Marbella. El Algeciras enseñó seguramente su mejor versión en esta faceta con un derroche táctico y físico, con un planteamiento que ahogó a todo un Marbella, uno de los rivales más potentes de la categoría.

Fajardo ha retocado la mentalidad sin desvirtuar el instinto del equipo

Lo mejor para Fajardo y el Algeciras es que esta recuperación se ha producido con variantes, con solidaridad entre los jugadores y con un retoque de mentalidad que no desvirtúa al Algeciras que tanto ha enamorado a sus aficionados. Todo el mundo entiende que este equipo no podía ser tan temerario, especialmente como visitante.

La mejoría defensiva del Algeciras ha revalorizado también a título individual a algunos jugadores. Hay ejemplos claros como el central algecireño Álvaro Benítez, quien se ha entendido a la perfección con Borja Vicent. Ha alzado el vuelo sin levantar la voz el portero Fernando Lopito, muy criticado y señalado, sobro todo después de lo de Mérida, pero providencial el día de la Balona. Y también jugadores como Pablo Ganet, Karim, Mario Martos... gente de otro corte pero capaces de remangarse cuando la situación lo demanda. Todos ellos tienen al capitán Iván Turrillo como ejemplo de sacrificio.