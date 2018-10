Mucho más que tres puntos

Un partido de tres puntos y pico. Es lo que se pone en juego este jueves a las 12:00 en el estadio Nuevo Mirador. El Algeciras CF, tercero empatado con el segundo, recibe al Córdoba B, el líder del grupo X de Tercera división, el único invicto que resiste en una competición que ya no entiende ni de días festivos.

Los albirrojos quieren ser los primeros en someter a un filial intratable. Lo que estaba llamado a ser un pulso por el liderato no será tal porque la derrota en Ceuta del pasado sábado alejó a los de Javier Viso del primero a cuatro puntos. En cualquier caso, el duelo se antoja fundamental para que los algeciristas no se descabalguen de la cabeza de una tabla dominada por filiales. El Cádiz B perdió con el Sevilla C (1-0) este miércoles y dejó escapar la ocasión para auparse al segundo lugar.

Viso ha citado a toda su plantilla en el vestuario del Mirador. El entrenador volverá a tener casi seguro la baja del central Pablo de Castro, una pieza clave en sus esquemas que no termina de dejar atrás sus molestias en los isquiotibiales. Tampoco es probable que esté aún el defensa algecireño Fran No y el míster duda si convocar o no al extremo Bryan, casi inédito por una dolencia de rodilla aunque estos últimos días se unió al trabajo de grupo.

Con respecto al once que cayó por 3-2 en el Murube de Ceuta podría haber algún cambio. Quizás la entrada de Javi Zafra –aún no está a tope– o la incorporación del delantero del filial Moha, un as que Viso guarda en la manga y no quiere desperdiciar.

El principal quebradero de cabeza del técnico algecireño es recuperar la solidez defensiva de un equipo que viene de encajar cinco tantos en dos encuentros (en ambos sin Pablo), los mismos que recibió en las nueve jornadas anteriores. “No me puedo permitir que nos metan tres goles en un partido”, afirmó Viso.

“Analizado lo de Ceuta, sigo pensando que hicimos muchas cosas bien, pero no nos dio para ganar a un buen rival. Nuestras exigencias son altas, yo soy un entrenador muy exigente y no me puedo permitir que nos metan tres goles”, insistió Viso.

“La obligación la tenemos siempre”, dijo el preparador en la previa de vérselas con el líder. “El tema es que sabemos que esto es muy largo, tendremos que ganar más, perder otros, dependerá del transcurso de toda la temporada, pero que perdamos uno o dos seguidos no va a marcar el curso”, explicó el algecireño.

El rival de la duodécima jornada del calendario es todo un desafío en La Menacha. “Viene un equipo muy fuerte, muy potente, es el líder y aún no ha perdido todavía, es un conjunto muy bueno”, subrayó Viso.El algecireño se queda sobre todo con “lo bien trabajado defensivamente que está. Será difícil marcarle un gol”.

"El Córdoba B tiene jugadores que llaman a las puertas del primer equipo, futbolistas muy rápidos con gol y será uno de los partidos más difíciles”, remarcó el entrenador albirrojo, que recuerda que la liga “es un torneo a la regularidad".

Viso ve a su plantilla metida, concienciada en las expectativas levantadas en una afición que se está volcando dentro y fuera.

“El secreto de este equipo está en los medios de comunicación y en la afición. Los medios habéis tenido una pausa que otros años no se ha tenido y la afición también”, reflexionó en voz alta.

El vestuario de La Menacha ha recibido a un nuevo inquilino aunque de momento solo sea de forma temporal:el linense Dani Gallardo empezó a ejercitarse el miércoles con el plantel. Tras su salida de Ceuta antes del Derbi del Estrecho, el lateral zurdo vuelve a la que fue su casa para no perder la forma. ¿Fichaje? La realidad es que los albirrojos siguen peinando el mercado y cada vez están más convencidos de que la plantilla necesita algún que otro puntal para aguantar la marcha. Un defensa y un punta son las prioridades.

El duelo de altura permitirá el regreso de Andrés Armada, segundo técnico del filial y uno de los delanteros que dejó huella en el comienzo de siglo. El cordobés recibirá un homenaje por parte de la Peña Soy Algecirista por su trayectoria ejemplar y su consagrado cariño por el algecirismo.

Alineaciones probables

Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Berlanga, Aaron, Melo, Alberto, Iván, Antonio Sánchez, Pipo o Moha y Antoñito.

Córdoba B: Llamas o Alberto; Méndez, Arnau, Kevin, Ávila, Armengol, Miguel Ángel, Moyano, Marcos Rosa, Sarmiento y Chuma.

Árbitro: Durán García (Málaga). Hora: 12:00 (12ª jornada).

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

Antecedentes: El Algeciras como local ganó en dos ocasiones al Córdoba B, empató otrras dos y perdió otras dos, todas en Tercera. La última visita fue en Segunda B (13/14) con triunfo albirrojo por 2-1.