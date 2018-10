Andrés Armada, uno de los nuestros

Hace más de quince años que llegó a Algeciras por primera vez. Entonces, en pleno mercado de invierno. No hace tanto que colgó las botas. Pocas veces la figura de un segundo entrenador marca las horas previas a un partido. Pero el que mañana llega al Nuevo Mirador como auxiliar de Juan Marrero en el Córdoba B no es un cualquier. Es Andrés Armada, que ocupa por derecho propio un espacio destacado en el Hall of Fame del algecirismo. Porque defendió esa camiseta y ese escudo en tres etapas diferentes y porque no escatima esfuerzos para dejar sentir su cariño hacia esa afición. Por eso antes del choque de mañana la Peña Soy Algecirista le va a tributar un homenaje.

Andrés Armada, cordobés de El Carpio, llegó por primera vez al Nuevo Mirador con José Ángel Moreno para evitar el descenso en la 2001-02. Fue pieza decisiva. De hecho los dos goles del triunfo decisivo en la última jornada sobre el Écija Balompié llevaron su firma. En 2003 fue partícipe del ascenso a Segunda A con el añorado José Luis Montes en el banquillo y por último regresó en la 20005-06, pero no pudo impedir que los albirrojos cayesen a Tercera. Aún recita de memoria no solo los nombres de quienes fueron sus entrenadores, sino de gran parte de sus compañeros de vestuario.

Armada explica que desde que finalizó el duelo de su actual equipo, el Córdoba B, el pasado domingo siente “un pellizco en el estómago” porque para él “visitar Algeciras y el Nuevo Mirador es muy especial”.

“No se trata solo de una cuestión deportiva, es que estuve allí mucho tiempo, dejé muchos amigos unos vinculados al fútbol, otros no, pero con todos mantengo el contacto y me hace mucha ilusión tener la posibilidad de volver a verles, darles un abrazo y recordar viejos momentos”, abunda el exdelantero albirrojo.

“Lo que viví allí fue muy bonito y siempre guardo un extraordinario recuerdo de todo aquello”, comenta con enorme cariño. “De las tres etapas que estuve en Algeciras me quedo siempre con lo mejor, porque incluso en la del descenso la convivencia con los compañeros fue brutal y eso te identifica más con el club, la ciudad... pero siempre se queda grabado el ascenso a Segunda división, sobre todo porque me sentí muy partícipe”.

Desde entonces no ha dejado de seguir las vivencias de su Algeciras. “Uno siempre le sigue la pista a los equipos por los que ha pasado y por supuesto que siempre me he interesado por el Algeciras”, recalca.

Con respecto al duelo de mañana, señala: “Aunque ya no esté el liderato en juego va a ser un partido en la cumbre”.

“Da igual que nosotros vayamos primeros y ellos terceros, porque eso es algo momentáneo, lo importante es que los dos equipos estamos llamados a estar arriba”, agrega.

Del Córdoba B, explica: “Es un filial con hambre, con jugadores que compiten, que van a por todas”.

“Tenemos muy claro, y quedó demostrado el domingo con el Guadalcacín, que en este grupo X de Tercera nadie va dar facilidades y ningún partido va a ser fácil y ese compromiso que tienen los jugadores no se puede quedar nunca en palabras, hay que demostrarlo cada jornada en el campo, porque si un día no lo haces el equipo menos pensado te pinta la cara”, reflexiona.