La Unión busca abrir brecha en el playoff entre algodones

La Unión Deportiva Los Barrios visita este lunes al Ciudad de Lucena (17:00) con la certeza de que terminará la primera jornada de 2019, la 23ª de la temporada, en puestos de playoff de ascenso en el inicio de 2019. Los gualdiverdes se desplazan tocados, casi con media docena de futbolistas afectados por un virus y con Dani Goma descartado por una rotura en el tabique nasal. No obstante, los de la Villa atraviesan su mejor momento y gozan de hasta cuatro puntos de colchón sobre el quinto clasificado.

Alineaciones probables CD Ciudad de Lucena: Sillero; German, Núñez, Curro Pérez, Carmona, Ale Rivero, Diego Sánchez, Mario Ruíz, Iván Henares, Quique Roldan y Torralbo.

UD Los Barrios: Zamora, Sergio Iglesias, Bonaque, Borrego, Álex Vázquez, Mario, Juanma, Gonzalo, Alan, Guti y Forján.

Árbitro: Hidalgo Márquez (Sevilla).

Horario: 17:00 (22ª jornada).

Estadio: Ciudad de Lucena.

Antecedentes: La única vez que se han enfrentado Los Barrios, la temporada pasada, se impuso por 2-4.

Escobar recupera a Bonaque, que cumplió ciclo de tarjetas la última jornada, para regresar a la tierra que le vio hacerse profesional. “Volver allí siempre es especial, me llena de recuerdos”, expresa el técnico cordobés, que se reencontrará con Manolo León, al que entrenó en la Balona. El Lucena, precisamente, supera en el golaveraje a los barreños (0-2) y será un aliciente más para que los de la Villa busquen la revancha de la primera vuelta.

La Unión (43 puntos) defiende el colchón que tiene con el quinto, el Betis Deportivo (39), pero aspira a asentarse aún más en la zona noble de la clasificación. Los gualdiverdes están empatados a puntos con el tercero (Ceuta), al que podrían adelantar en la tabla si ganan y los ceutíes no logran un triunfo. Los de la Villa podrían acercarse a los colíderes –Utrera y Cádiz B-, a los que tiene a cuatro puntos (47).

Un virus estomacal trastocó los planes de Rafael Escobar el pasado sábado. Casi media docena de futbolistas se levantó con síntomas de fiebre y problemas estomacales. Forján, Hedrera, Biri, Goma y Manzano fueron los afectados a pocas horas para el viaje hasta tierras aracelitanas. “Los he visto bien. El sábado no entrenaron, pero el domingo se ejercitaron aunque no tenían muy buena cara”, explica Escobar.

El once inicial del cordobés podría sufrir alguna alteración puntual para este encuentro, en el que dependerá mucho el estado en el que se encuentren los futbolistas tras este contratiempo. Sergio Iglesias podría repetir en el lateral derecho para adelantar a Gonzalo, y así no forzar a Biri.

Bonaque apunta al once, que parece estará acompañado por Gustavo, aunque no es descartable la presencia de Borrego. Arriba Guti tiene todas las papeletas de consolidarse en la mediapunta, y Facu o Jordan podrían tener su oportunidad a no ser que el técnico considere que Forján está para jugar.

“Tenemos que seguir con la dinámica tan buena que llevamos. En Lucena nos espera un rival complicado, intenso y que le da buen trato al balón. Su filosofía es sacar el balón jugador desde atrás y también hacen mucho daño por ambas bandas. Diego Caro está haciendo las cosas muy bien”, sostiene el técnico gualdiverde.

“Han tenido dos partidos difíciles en los que se podía perder, pero yo creo que es un buen equipo”, añade. “Su base es fabulosa porque sus jugadores se conocen de otras temporadas y además se han repuesto la marcha de Sufián y Javi Henares con la incorporación de Quique Roldán, un futbolista con gol”, prosigue.

Los gualdiverdes cayeron en el partido de la primera vuelta ante el Lucena, en el que todavía estaba David Guti a los mandos. “No puedo hablar del otro partido, pero creo que hemos cambiado muchas cosas, no solo la mentalidad. El equipo ahora compite contra cualquier rival y a base de mucho trabajo somos mejores”, asegura.