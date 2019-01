El Lucena, un anfitrión ineficaz para Los Barrios

La UD Los Barrios estrena la competición de 2019 este lunes lejos del San Rafael. La visita al Lucena (17:00), uno de los peores conjuntos como local en la primera vuelta, supone medirse a un equipo que cerró 2018 de forma muy irregular y que llega con varias bajas sensibles a las que todavía no tienen repuesto. Los lucentinos esperan refuerzos ante la marcha de Sufián, Javi Lara y Yared.

El técnico gualdiverde Rafa Escobar y el córdobes Manolo León se reencuentran después de su etapa en común en la Real Balompédica Linense. Diego Caro, su entrenador, considera que los barreños ostentan “unos números increíbles” en la primera vuelta y destaca que lo que ha cambiado en esta Unión ha sido “la mentalidad”.

El Lucena comenzó triunfal la competición el pasado mes de agosto. Los aracelitanos confeccionaron una de las mejores plantillas del grupo y confiaban en no pasar demasiados apuros para mantener la categoría e incluso para pensar en algo más. Pero en esto del fútbol ya se sabe. Tras la victoria en el San Rafael en la segunda jornada (0-2), que los hacía colíderes, los lucentinistas entraron en una espiral negativa que les ha llevado a colocarse decimoterceros en la clasificación con 27 puntos, justo por detrás del convaleciente Écija.

Los celestes sufrieron la marcha de sus dos hombres más importantes en ataque, Sufián y Javi Lara, y a los que hay que sumar también la baja de Yared. Tres ausencias sensibles para una plantilla que ha ido perdiendo fuelle hasta cerrar el 2018 a sólo tres puntos de los puestos de descenso que marca el Coria con 24. Dos derrotas seguidas fuera de casa ante Xerez CD y Cádiz B dejaron a los lucentinos tocados para recibir a la UD Los Barrios.

“Los Barrios es el equipo revelación de la categoría”, asegura Diego Caro, su entrenador. “Si siguen así va a ser un equipo a tener en cuenta y muy difícil de batir en su campo. El lunes nos espera un rival con una dinámica impecable y unos números increíbles. Sólo ha perdido un partido de los últimos 16. Cuando jugamos allí los dejamos en puestos de descenso y ahora nos visitan en liguilla. Eso dice que se han hecho las cosas muy bien y que nos espera un partido muy complicado”, explica.

“Ellos se reforzaron con un par de futbolistas después de jugar contra nosotros en la primera vuelta (Bonaque y Gonzalo). No ha cambiado mucho más la plantilla, salvo en la mentalidad. El fútbol es estado de ánimo y los equipos cogen dinámicas como la de Los Barrios. Eso es lo que te hace sumar de tres en tres. Nadie les ha regalado nada si les ganan a los de arriba”, sostiene.

“Terminamos el 2018 de forma irregular. No conseguimos ninguna victoria en los últimos partidos pero el juego y las sensaciones del equipo fueron buenas. Ya sabemos lo dura que es esta categoría y además perdimos gente a lo largo de la primera vuelta. Se marcharon Sufián, Javi Lara y Yared que eran hombres importantes para nosotros”, explica el preparador del rival barreño.

“Esperamos algún refuerzo pero no llegan todavía”, lamenta. “Tenemos una plantilla para no pasar apuros, pero este grupo en muy complicado. Como no estemos preparados para la segunda vuelta lo vamos a pasar mal”, aclara.

El conjunto lucentino se presenta con la única baja confirmada de Marwan.