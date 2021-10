Valderrama y el viento se alían para tumbar a Jon Rahm

Valderrama y el viento volvieron a hacer de las suyas. Como tantas veces. El mítico escenario de San Roque, sede de la Ryder Cup de 1997, se alió con Eolo y le echó un pulso al número uno del ranking mundial, el vasco Jon Rahm, que terminó la jornada con +7. Necesitará uno de esos milagros que solo él sabe perpetrar -ya lo hizo, por ejemplo, en Chicago- para superar el corte este viernes tras la segunda jornada. Es líder el francés Julien Guerrier, con -4, solo un golpe menos que Rafa Cabrera Bello, que llega exultante de su triunfo en Madrid y parece decidido a dar guerra para completar el doblete en suelo español. El guadiareño Álvaro Quirós, con +2, está empatado en el puesto 39 y tiene serias opciones de seguir jugando hasta el domingo.

El Estrella Dam Andalucía Masters no es un torneo cualquiera del Circuito Europeo. Es el que se juega en uno de los campos capaces de poner a los jugadores más cualificados contra las cuerdas. Solo diez acabaron bajo par la primera vuelta. Once lo hicieron al par. El único eagle que se vio lo firmó el tailandés Jazz Janewattananod y nada menos que en el hoyo 17. No hubo ninguna vuelta sin bogeys.

En el grupo de cabeza destaca Soren Kjeldsen, a tres golpes del líder con uno bajo par. El danés puede presumir del currículum obtenido en las anteriores ediciones del torneo. Ha jugado seis veces y ha superado el corte en todas las ocasiones. Su mejor resultado fue un segundo puesto en 2010 y siempre ha terminado entre los 50 primeros. Además, Kjeldsen ganó el Volvo Masters en 2008, fue segundo en 2007 y quedó entre los 25 mejores en cinco de las seis ediciones que disputó. En el Open de España de 2016, celebrado en esta misma sede, terminó cuarto. Todo un experto en el exigente recorrido de Valderrama.

Mientras las miradas se centraban en un Jon Rahm superado, Julien Guerrier (-4) -que viene de ser tercero en Madrid y asegurarse la tarjeta para el próximo curso- se constituyó en el primer líder del torneo con una resultado extraordinario de 67 golpes.

El segundo clasificado es Rafa Cabrera Bello (-3), ganador el domingo, que regresa a Valderrama después de cinco años. El canario ha llegado pletórico con su victoria en Madrid y ha conseguido darle continuidad en este inicio en el Estrella Damm Andalucía Masters. En sus primeros 18 hoyos en Sotogrande solo se cruzó con un bogey, pero además firmó cuatro birdies que le dejan a la misma orilla de la primera plaza.

En lo que respecta al resto de españoles, Alejandro Cañizares destaca con el par, recuperando con tres birdies en los segundos nueve hoyos. Buenos arranques también para Nacho Elvira (+1) y Álvaro Quirós (+2). Mientras, Eduardo de la Riva ha hecho +3, lo mismo que Santi Tarrio, Pep Anglés ha firmado +5 y Javier Ballesteros ha hecho +8.

