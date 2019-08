Se confirma: a la Unión, si madruga, Dios le ayuda. El conjunto de Los Barrios estrenó este domingo su vigésima andadura en la Tercera división con un sacrificado triunfo en su visita al Córdoba B. Un gol del chiclanero Dani Guerrero al cuarto de hora desniveló la balanza a favor de los gualdiverdes, que aguantaron bien hasta que la falta de físico de algunos de sus jugadores les pasó factura y Pallarés se vio obligado a hacer cambios. En el último cuarto de hora apareció la figura salvadora de David Zamora. El guadavallas sacó lo mejor de su repertorio y condujo a su equipo a la victoria, conquistada en medio de una temperatura insoportable.

Tras los lógicos compases de tanteo, la Unión fue tomando el mando y en el minuto quince encontraron la recompensa. Un córner sacado desde la esquina por Legupín fue rematado en el segundo palo, sin apenas oposición, por Dani Guerrero.

Con el tanto la Unión se hizo fuerte atrás. No le importó demasiado que el rival tuviese el balón, porque el filial no encontraba la fisura en el bien armado equipo gualdiverde y no existían ocasiones.

La pausa para la hidratación -más necesaria que nunca porque el calor apretaba de una manera enorme- dio paso a un simbólico armisticio.

El Córdoba B seguía haciendo gala de una posesión estéril y la Unión capeaba el temporal sin pasar apuro alguno. Unos y otros solo aspiraban a que llegase el descanso y poder recomponerse.

Tras el intermedio el equipo de la Villa se hizo fuerte. Apretaba y el filial cordobesista se sentía incapaz. De hecho el primer acercamiento con algo parecido al peligro se produjo pasado el cuarto de hora, con un disparo de Álex Molina que se marchó alto.

El técnico local, Diego Delgado, dio entrada a Víctor Vázquez, que le dio más movilidad. Casi de manera paralela empezaron a aparecer los problemas para el debutante Álex Pallarés. Alguno de los jugadores que se han incorporado tarde a la pretemporada (Urri, Jorge Herrero) empezaban a pagar el esfuerzo, el calor y el césped sintético.

El míster barreño se vio obligado a hacer cambios y con ellos su equipo se desajustó un poco. En el último cuarto de hora le tocó sufrir a la escuadra visitante, que ya ni siquiera era capaz de montar contras con peligro.

Fue entonces cuando emergió la figura del veterano David Zamora, que estuvo sencillamente colosal. Por dos veces se cruzó en el camino de Víctor Díaz y además abortó las acometidas de Cano o Víctor Vázquez. Ahí murió el partido. Ahí sentenció la victoria el equipo barreño, que se estrenará en casa el próximo domingo (19:00) ante un Betis Deportivo que también ha arrancado la competición con victoria, en su caso, como local.