El entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, Loren Morón, afirmó tras el empate de este domingo en su visita al Conil CF (1-1) que el resultado no "fue justo" y que se iba del partido con la sensación de que se fueron "dos puntos".

"No estoy de acuerdo con que el resultado sea justo. Tuvimos muchísimas ocasiones de uno contra uno, un palo... En la primera parte tuvimos tres o cuatro ocasiones claras y en la segunda igual. Las ocasiones más claras las tuvimos nosotros. Sabíamos que ellos hacían las transiciones de defensa a ataque muy rápido y trabajamos eso. Por eso impedimos que salieran después de los saques de esquina", analizó.

"Estoy supercontento por el trabajo de mis jugadores pero no por el resultado, porque tengo la sensación de que se nos fueron dos puntos. Su gol fue un fallo de marcaje, que sabía que eran muy fuertes en la estrategia. No tuvieron más ocasiones. El resultado no fue justo", dijo.

Al técnico no le sorprendió el juego de su rival: "Me esperaba al Conil. Vi su partido contra el Puente Genil y el partido de la primera vuelta en el San Rafael y jugó muy bien. Tiene muy buen equipo. Creo que le perjudica el campo que tiene".

Preguntado por la intensidad que les pide a sus jugadores, respondió: "Les meto tensión. Con la presión no se puede trabajar, con la tensión sí. Vivo el fútbol así, cuando era futbolista era igual. Admiro a los entrenadores que pueden estar cruzados de brazos, porque yo no podría. Hablo mucho, pero siempre con respeto, aunque se escucha muy fuerte mi tono de voz. Hay que tener a los jugadores metidos porque equipos como estos te la lían. Llevan ocho partidos sin perder en casa. Algo estarán haciendo bien".

"Nos quedan 15 partidos y todos son complicados. En estos dos últimos partidos vi el equipo que quiero, a pesar de los empates. Contundente atrás e intentar tener la portería a cero. Entró la de Sidibé y no la de Dani Guerrero", finalizó.