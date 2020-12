Era de esperar. El aplazamiento del Clásico del Campo de Gibraltar que este domingo deberían haber disputado Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica tras detectarse siete positivos de Covid-19 en el vestuario de los de La Línea ha provocado que salten chispas entre las dos instituciones. El presidente de los albirrojos, Nicolás Andión, asegura que “en los mentideros” se vaticinaba que la Balona esgrimiría una situación como ésta para no disputar el encuentro y que estará “vigilante” para presentar la correspondiente denuncia en caso de que los albinegros comiencen a entrenarse durante su cuarentena. El director general de los linenses, Mario Galán, ha tildado de “mezquinas” las afirmaciones del mandatario algeciristas, al que insta a visitar la sede social de los albinegros para mostrarle las pruebas.

El presidente del Algeciras, Nicolás Andión, en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser, expuso que en su opinión “en circunstancias como ésta hay dos factores, el sanitario, y por supuesto que a las personas que puedan estar contagiadas en la Balona les deseamos una pronta recuperación y buen estado de salud y luego hay un aspecto que se refiere a la competición en sí”.

“En nuestro caso se da una contrariedad por partida doble, porque ya es el segundo partido consecutivo en el que nos ocurre”, añadió, en referencia al duelo aplazado una semana antes ante el Cádiz B. “En nuestro caso se altera el ritmo de la competición, aunque nuestros jugadores están tranquilos y con ganas de competir”.

“Los mandatarios de los clubes lo que tenemos que hacer es llamar a la prudencia a los jugadores, que es desde el principio de la Liga era nuestra responsabilidad. Sabiendo que son circunstancias que se pueden dar también está en nuestras manos exigirles prudencia a nuestros jugadores, al cuerpo técnico, a nosotros mismos”, agregó.

“Nuestro vicepresidente David Sánchez, que es el responsable de los servicios médicos, no se limita a estar muy pendiente de las pruebas médicas todos los jueves, sino de recordarles a los jugadores la importancia de la prudencia”, continuó. “Es más, cuando alguno de ellos ha salido de la ciudad les ha llamado para cerciorarse de que su comportamiento iba a estar acorde con las circunstancias que nos rodean”.

“Desconozco si el resto de clubes lo han hecho, pero creo que es lo mínimo que los directivos debemos hacer porque si no se pueden dar circunstancias como éstas y traen las dificultades que conocemos todos”, dijo.

Andión: "Estaremos pendientes para denunciar cualquier circunstancia extraña"

“En los mentideros vengo escuchando de todo desde la semana pasada”, advirtió el presidente albirrojo. “Desde que se suspendió el partido del Cádiz B vengo oyendo que esta situación se podía dar esta semana e incluso cosas como que en el caso de que la posición que ocupásemos no fuese la actual [en referencia al liderato de los de Salva Ballesta] pues a lo mejor no hubiesen pasado estas circunstancias, pero eso es un análisis fino”.

“También es verdad que se ha escuchado en los mentideros que hay equipos que presentan estas circunstancias pero que a los dos días están entrenando y se saltan todas las obligaciones de aislamiento”, denunció. “Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo eso y en el caso de que viésemos alguna circunstancia extraña lo que haríamos es denunciarla, porque consideramos que es un tema que hay que tomárselo muy en serio y en tanto veamos que los intereses de nuestro club se ven afectados, nuestras obligación es denunciarlo y defendernos”.

“En ese sentido aprovecho para explicar que ya hemos hecho llegar al Comité de la Federación Española de Fútbol un escrito en el que indicamos que teniendo en cuenta los efectos que puede tener en el desarrollo de la competición y en el tramo de los descansos que ya estaban previstos a nuestros jugadores, los que les corresponden por vacaciones, hemos solicitado que el partido con el Cádiz B se dispute entre los días 17 y 19 y el de la Balona, entre los días 21 y 23” del presente mes de diciembre.

“Así evitaremos que el Algeciras se vea perjudicado por una concentración de la competición como consecuencia de estas circunstancias que aunque nos afectan son ajenas a nosotros”, defendió.

“Se da la circunstancia de que la Balona tiene que jugar la Copa y nosotros lo que pretendemos es que eso no afecte a nuestra participación en la Liga, ya que hemos sido grandes veladores de las medidas que hay que tomar”, finalizó.

Mario Galán: "Se está dudando de la honorabilidad de nuestro presidente y nuestro médico"

La reacción a estas palabras no se ha hecho esperar. El director general de la Real Balompédica, Mario Galán ha tildado de “mezquinas” las palabras del mandatario algecirista, curiosamente el mismo epíteto que utilizó Andión cuando la Balona pretendía el pasado verano que se adelantase la confección de la Liga Pro.

“El presidente del Algeciras trata sibilinamente o bien de insinuar que esto es algo preparado de manera artificial, lo cual es gravísimo, o de responsabilizar a la directiva de la Balona de un contagio que han sufrido en España más de un millón y medio de personas, entre ellos, desgraciadamente, alguien muy cercano al entrenador de su equipo”, recalca Galán. “De sus palabras se deduce que solo ellos llevan el asunto muy a rajatabla y que otros equipos no lo hacemos”.

“Sorprende mucho la ligereza con la que habla de un asunto que puede tener consecuencias penales para el presidente y el responsable médico del club en caso de que se demuestre que se falsean los datos: en resumidas cuentas está dudando de la honorabilidad de ambos y eso es muy grave”, denuncia.

“Como parece que tiene dudas, la Balompédica le conmina tanto a él como a su vicepresidente a que visiten nuestro club y estaremos encantados, siempre respetando la intimidad de los afectados, de mostrarles los resultados de las pruebas”, reta el director general balono.

“Igualmente le conminamos a que venga él o mande a un lacayo suyo para que venga todos los días y compruebe si entrenamos o no durante estos diez días”, abunda. “Y si es preciso se le paga un hotel, para que no tenga que estar semana y media de un lado para otro”.

“Lo que resulta muy sospechoso es que el presidente del Algeciras no hiciese estas declaraciones ni dejase sospechas sobre el Cádiz B la semana pasada y que ahora nos quiera vigilar a nosotros”, desliza. “Nos parece y hablo en nombre de todo el club, que se tratan de unas declaraciones faltas de estilo de alguien que no ha estado a la altura del cargo que representa”.

“Me sorprende que hable de los mentideros y de lo que se dice en ellos, porque hay quien sostiene que en el club no manda él, sino otras personas y que son éstas las que le han instalado a que hable de esta forma, seguramente para quedar bien delante de su afición”, continuó.

“Si hay que poner oídos a los mentideros, se dice también que hay quien de verdad manda en el Algeciras y que es la que decide qué directivos siguen o cuáles no y que esas decisiones no las toma Nicolás Andión. Yo no lo digo, pero que decirse en los mentideros se dicen muchas cosas y hay que tener mucho cuidado a qué se pone oído", insistió.

“Es doloroso que hable como si el único perjudicado de esta situación fuese el Algeciras, cuando los que realmente están confinados y con su salud en entredicho son los jugadores y técnicos de la Real Balompédica, que están en su casa, que por cierto, si quiere estaremos encantados r de facilitarle la dirección de todos ellos para que pueda visitarlos y comprobarlo, siempre que lo haga con las lógicas precauciones”.

Con respecto a la posible fecha del encuentro aplazado de este domingo, Galán no presta demasiada atención a la petición de los algeciristas. “Eso ni lo va a decidir él ni lo vamos a hacer nosotros, lo hará la Federación en función de las prioridades que podemos tener cada equipo”, en clara referencia a la necesidad que tiene la Balompédica de disputar su encuentro copero con el Haro antes del próximo seis de enero, fecha prevista para la siguiente ronda.