El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, pidió este domingo disculpas a la afición de la entidad de La Línea después de que se consumase la derrota de los albinegros en el Nuevo Mirador de Algeciras. “Tenemos que pedir perdón a nuestra afición, porque sabemos lo que significa esta derrota para nuestra gente”, dijo en su comparecencia de prensa posterior al duelo.

El preparador catalán de los albinegros comenzó analizando el encuentro: “Salimos mejor que el Algeciras, habíamos hablado durante la semana que si éramos capaces de tener el balón les íbamos a hacer sufrir y entiendo que los primeros veinticinco minutos fueron nuestros, estuvimos mejor, tuvimos una ocasión clarísima de gol, que fue un punto de inflexión”, dijo en referencia a la parada que Lopito efectúa a un disparo de Manu Molina.

“Después de eso en un córner nos metieron un gol y nos fuimos un poco y sufrimos en ese último tramo de la primera parte, porque el Algeciras fue mejor”, admitió el técnico catalán. “Nos dejó tocados el gol, que llega por un error nuestro, porque habíamos hablado cómo defender el dos contra uno en el córner”.

“En la segunda parte entramos a por el empate, metimos a Pito Camacho, que salía de una lesión y no pensábamos que jugase tanto, pero el partido requería de él y la jugada del penalti nos mató, se nos puso todo muy cuesta arriba”, reseñó en referencia al dos-cero.

“Incluso así seguimos intentándolo, dejando espacios atrás como es lógico, arriesgando, pero ya con las expulsiones, los parones... no fuimos capaces”, lamentó el preparador albinegro.

“Lo intentamos por banda, metimos centros, pero no fuimos capaces de aprovecharlos porque el Algeciras defendió bien ese tipo de jugadas y se lleva los tres puntos”, resumió.

En referencia a cómo pudo cambiar el devenir del encuentro la acción de que disfrutó Manu Molina en la primera mitad, respondió: “El fútbol al final es un deporte de áreas y el Algeciras dominó en las dos áreas y es verdad que nosotros tuvimos una ocasión clarísima para adelantarnos que seguramente hubiese cambiado el partido por completo, no la metimos, ellos la primera que tuvieron la metieron... y ya está”.

“Me esperaba al Algeciras que vi, es más, en otros partidos dominó a otros equipos y generó más ocasiones ante otros rivales que con nosotros”, sostuvo. “Mientras estuvimos once contra once no le recuerdo muchas oportunidades y habíamos visto otros partidos en los que llegaba muchísimas más veces”.

“También me esperaba este ambiente, que me parece cojonudo y al que no le guste este tipo de partidos no puede jugar al fútbol”, recalcó. “Yo me hice entrenador para vivir este tipo de partidos. Ahora queda esperar a la vuelta, que seguro que en La Línea habrá el mismo ambiente”.

Roger ironizó sobre la brecha que presenta su delantero Pito Camacho: “Algo pasaría porque tiene un corte, pero ya terminó el partido y no ha pasado nada”, dijo.

El técnico expresó su preocupación por las tres expulsiones que dejan a su plantilla, ya de por sí afectada por una plaga de lesiones, aún más diezmada de cara al partido con el Córdoba del próximo domingo (12:30). “No puede ser que nos expulsen a un jugador por coger el balón de un recogepelotas, al menos yo desde la distancia no vi nada, otro en el banquillo, otro con dos faltas que pueden ser tarjetas... pero los otros dos me parecen un exceso”.

“No ha sido un partido tan sucio como para que nos expulsen a tres jugadores”, finalizó.