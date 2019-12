El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, se muestra convencido de que el hecho de que su equipo no cuente con jugadores de la casa no supone hándicap alguno de cara al Clásico que le enfrenta este domingo (17:00) al Algeciras Club de Fútbol en el Nuevo Mirador. “Nuestros jugadores son gente experta, que ha jugado partidos de este tipo y sabe afrontarlos y además tanto los linenses que están en el club, que son muchos, como los aficionados nos han hecho llegar lo que supone este derbi”, garantiza.

“Estamos muy ilusionados, con ganas ya de que llegue el momento, conscientes de la dificultad que tiene y conocedores de todo lo que supone este encuentro para nuestra gente”, abunda el preparador, que afronta, como la totalidad de su vestuario, su primer Clásico oficial. “Desde comienzos de la semana se está viviendo con mucha pasión”.

Roger sostiene que en este tipo de encuentros “da igual la clasificación, la dinámica, sencillamente es un partido diferente, especial”.

“Yo entiendo que la gente quiera ganar ese partido por encima de todos, pero aunque ganemos en Algeciras necesitaremos muchos más puntos para estar arriba y aunque es verdad que estaremos todos muy contentos, tendremos que bajar el lunes los pies al suelo y seguir trabajando para afrontar el partido del Córdoba y si perdemos, lo mismo pero más tristes”, reflexiona.

"Estos son los partidos que a todos nos gusta jugar, habrá muchos balonos arropándonos"

“Con todo, son los partidos que nos gusta jugar a todos, porque habrá muchos algeciristas, pero también muchos balonos que nos arroparán y eso es bonito”, abunda el míster albinegro. “Todo eso motiva”.

“Lo que me preocupa de este partido no es todo lo que lo rodea, lo que me preocupa es el Algeciras en sí, porque es un equipo que juegue contra quien juegue crea muchas ocasiones de gol y que estoy convencido de que no va a cambiar nada”, puntualiza.

“Juega muy bien, genera mucho, expone mucho, acumula mucha gente arriba, en la mayoría de los partidos tiene la posesión y a partir de ahí lo que más me preocupa es cómo estemos nosotros”.

“Si estamos organizados, si estamos bien concederemos poco y también tenemos mimbres para tener la posesión o para buscar una transición rápida”, sostiene. "amos con la idea de ganar”.

Roger se muestra “encantado” de haber podido atender la petición de los aficionados y celebrar el entrenamiento de este sábado en horario vespertino para que puedan acudir los hinchas. “Es un día especial y es bueno que la gente nos pueda dar el último empujón”.