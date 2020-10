Hace una semana Castellar de la Frontera recogía su merecido reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos de España. Una certificación no solo de belleza, sino también de limpieza, conservación del patrimonio, cuidado de los espacios públicos o promoción de actividades, todo ello medido en una auditoría que no todos los municipios superan. Este distintivo supone un impulso más a un sector turístico que el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, considera clave en el futuro del municipio, como explica en esta entrevista realizada en el Castillo de Castellar.

En España hay más de 7.000 municipios de menos de 15.000 habitantes, y Castellar está entre los más bonitos. Es para estar orgulloso.

Sin duda es un orgullo para el municipio y para la proyección turística que puede tener el municipio. Es bastante importante. Nosotros solicitamos la adhesión a la asociación en el pleno de septiembre del año pasado. A partir de ahí se inició el trámite, sobre todo para que la asociación valorase los 40 parámetros necesarios para poder confirmarnos como nuevo miembro de la red. El 30 de noviembre nos anunciaron que entrábamos y la semana pasada se nos entregó el distintivo.

Llega en un momento complicado para el turismo. ¿Cómo ha sido la temporada de verano?

En Castellar, a pesar del coronavirus, los datos de ocupación y de actividad no han sido del todo malos. Castellar tiene tres hoteles, uno de ellos no está abierto ahora pero sí lo están el hotel del castillo de Tugasa y la casa convento de La Almoraima y ambos han tenido una ocupación semejante o incluso un poco superior a la del verano anterior. Eso viene a reforzar la importancia del turismo y la repercusión de la consideración como uno de los pueblos más bonitos de España.

¿Qué proyectos tiene para impulsar ese potencial turístico?

Para empezar, tenemos que adaptarnos y seguir con el compromiso de conservación y mejora del castillo. Tenemos que crear oportunidades de visita, rutas, que de ahí salgan oportunidades para crear nuevos empleos. Según nos explican desde la Asociación de los pueblos más bonitos de España, pertenecer a ella ayuda a romper la estacionalidad, algo que es muy importante. Castellar tiene además una ubicación excepcional, está a pocos minutos de la Costa del Sol y las mejores playas de España, las de la Costa de la Luz. Hemos puesto en marcha una guía gastronómica, estamos trabajando en un plan estratégico de turismo participado por actores del pueblo. La idea es marcar un nuevo rumbo que estoy convencido que va a llevar a importantes cotas de mejora del municipio.

También hay mejoras que dependen de la financiación externa. ¿Qué reclama Castellar a otras administraciones?

Necesitamos mejorar y ampliar los espacios públicos, entre ellos el jardín de la Villa y el aljibe; mejorar la accesibilidad y el acceso por carretera a la fortaleza, y ahí estamos trabajando con la Diputación; y crear zonas de estacionamiento, para evitar que haya turistas que suban y bajen al no encontrar aparcamiento. Hemos solicitado fondos de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) que está en periodo de resolución. Castellar necesita el apoyo del Gobierno, la Junta y la Diputación, en definitiva creo que necesitamos el apoyo de todas las administraciones. En el caso de la Diputación, ha apostado desde el 98 por el turismo en Castellar y las casas rurales y el hotel son ejemplo de esa apuesta. Seguimos trabajando para que perdure y otras administraciones se incorporen.

"Tenemos que crear oportunidades de visita, rutas, que de ahí salgan oportunidades para crear nuevos empleos"

¿Qué papel juega en ese futuro turístico la finca La Almoraima?

Creo que la finca tiene un papel importante; para empezar, ocupa el 80% del término municipal de Castellar. Y desde ahí se puede ampliar el destino turístico de Castellar porque pueden implementarse ofertas, promociones, en definitiva, propuestas para visitar Castellar desde el castillo, la finca, conocer el descorche, participar de la caza, o escuchar la berrea. Pero también tiene otras potencialidades o nichos de creación de empleo que Gobierno tiene que desarrollar. Así lo he reclamado cuando he podido compartir un momento con responsables del Gobierno de España para hacer ver la importancia que tiene para Castellar que se invierta en la Almoraima. Esa inversión no solo beneficia a Castellar, sino a toda la comarca. Ahí confío en el Gobierno, en el nuevo director de la finca, han abierto un proceso participativo para elaborar un plan de mejora y vamos a dejar que trabajen y que podamos tener noticias de qué rumbo va a tomar la finca. Contará con el apoyo del Ayuntamiento de Castellar.

Acaban de recibir una importante inversión de la Diputación, pero no podrán beneficiarse de la ejecución de los remanentes que autoriza el Gobierno central al carecer de remanente positivo. ¿Espera alguna otra ayuda de las administraciones para hacer frente a los efectos de la Covid?

Es ciertos que nosotros no tenemos remanentes positivos, no hemos tenido superávit. Nos encontramos una liquidación de 2018 con 240.000 euros en negativo y en 2019 hemos podido reducir el importe negativo hasta -30.000 euros. Sí que es verdad que el Gobierno está transfiriendo recursos a otras administraciones, la Diputación tendrá acceso a ellos y confío en que podamos recibirlos por ahí, también a través de la Junta. Pero en este sentido hay que destacar que los ayuntamientos ya somos mayores de edad, hay que intentar que las ayudas que vengan del Gobierno de España no pasen por el peaje de la Junta de Andalucía, sino que podamos recibirlas directamente y se destinen a la finalidad para la que fueron libradas. En los últimos meses el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas para la educación o los servicios sociales, pero en cambio vemos que Castellar no tiene apoyo Covid en el colegio y no ha recibido los maestros que hemos reclamado. Esperemos que otros fondos sí beneficien a los vecinos de Castellar.

Tras seis meses de pandemia, ¿cuáles son las perspectivas del mercado laboral de Castellar?

Evidentemente con la pandemia se ha incrementado de forma notable el desempleo. Frente a ello, hemos suspendido la tasa de ocupación de la vía pública y de mercadillos en 2020. Hemos puesto en marcha el plan de empleo de la Diputación de Cádiz, otro extraordinario y en los próximos meses se iniciará uno de la Junta de Andalucía. Pero aparte, hay que seguir apostando por que empresas quieran asentarse en Castellar, estamos en la vía de búsqueda de inversores. Y no hay que olvidar un proyecto importante desde finales de años 90, el campo de golf de Valderrama que gestiona La Zagaleta. Se trata de una inversión potente, que generará empleo, y seguimos con la tramitación urbanística para que pueda iniciarse cuanto antes. Hemos aprobado ya la modificación del Plan General para adaptarlo a la declaración de interés turístico.

¿Cómo va el proyecto de ampliación del suelo industrial?

Estamos viendo las posibilidades de modificación del planeamiento, no es algo sencillo. La idea de ampliar el polígono se basa sobre todo en la ubicación que tiene el municipio, que está cerca de uno de los mayores núcleos industriales de Andalucía y de la Costa del Sol, pero que también es una puerta a la serranía. Esperemos que pueda ser un anuncio a corto plazo.

¿Qué tipo de empresas se instalarían en él?

La idea es que se dedique a algo relacionado con el entorno del municipio en principio, la agroindustria sin duda puede tener un perfecto encaje en Castellar, pero no renunciamos a que cualquier otra empresa que vea una oportunidad se instale. No vamos a cerrar puertas a nadie.

"Vamos a intentar acortar los plazos para el desarrollo de Castellar Norte. El objetivo final es construir las viviendas necesarias"

En cuanto a modificación del planeamiento también está en trámites el proyecto de Castellar Norte, la gran expansión del núcleo urbano. ¿Qué plazos manejan?

Nosotros llegamos al Gobierno en junio del año pasado y lo primero que hicimos fue comprobar en qué situación se encontraban esos planes. Por desgracia no estaban tan avanzados como esperábamos y tuvimos que intentar acelerar la tramitación. Enviamos un borrador de modificación del Plan General a finales julio del año pasado y recibimos un documento de alcance en febrero o marzo que abría la puerta al plan de sectorización. Se está trabajando en ello, esperamos que en breve podamos llevarlo a Pleno para la aprobación inicial, vamos a dejar los técnicos trabajar. No hay que olvidar que esta modificación de Castellar Norte surge de un convenio firmado por la Junta con el Ayuntamiento en 2007, pero desde 2011 se ha hecho poco. Ahora nos toca intentar acortar los plazos en la medida de lo posible y ya que la Junta ha permitido declarar de interés público la modificación de planeamiento podemos hacerlo. El objetivo final es construir las viviendas necesarias.

¿Cuántas viviendas?

El plan municipal recoge una cantidad de unas 300 viviendas en Castellar Norte, pero el plan de sectorización será el que defina el número exacto. Sin duda responderá a las necesidades de vivienda del municipio, tanto protegida como de renta libre, además de incluir las dotaciones y espacios libres. Aquí hemos contado con el apoyo de la parte privada, porque solo un 30% de esa expansión del núcleo es municipal, el resto es de la familia Marín, a la que agradezco su disposición porque están haciendo las cosas más fáciles al Ayuntamiento.

El pantano de Guadarranque está en un nivel de llenado muy bajo, señal de la sequía en la que nos encontramos. ¿Teme las consecuencias del decreto de sequía en el municipio?

Castellar tiene una zona agrícola y entiendo que además de restricciones en el ámbito urbano las habrá también en el consumo agrícola, nos veremos muy afectados. Tenemos que ir a un uso responsable del agua, y también implementar medidas con las aguas residuales, de depuración, que se pueda buscar una utilidad a esas aguas que se están desechando pero que pueden ser útiles para otros usos, riego, baldeo. Creo que no podemos perder más tiempo en ese sentido.