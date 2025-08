Francisco Silvera anticipa en 'Europa Sur' durante agosto sus fábulas de 'Los animales felices', su próximo libro

El escritor y colaborador de Europa Sur Francisco Silvera anticipa a los lectores de la edición web de este periódico capítulos de su próxima obra, Los animales felices. Un compendio de cuentos que verá la luz próximamente y que este periódico ofrecerá a razón de una entrega diaria durante el mes de agosto a partir de este lunes 4 bajo el epígrafe "Cuentos de estío".

"Los animales felices va a ser un libro de apólogos infantiles para adultos, manteniendo la forma de los cuentos tradicionales y su brevedad; ejemplares (en la tradición cervantina), son divertimentos en el mejor sentido (hasta literario, según mi gusto) de agrado a la atención y estímulo del caletre, casando difícilmente con esta tendencia “narrativista” de la prosa actual. Lirismo prosaico. Para mí el lector es quien completa lo escrito, el escritor ha de conducir, estimular, proponer, dar y hacerlo para cuantas más lecturas: mejor. Ironía, acidez, análisis, destino y voluntad, veamos a estos animales en la felicidad de un cosmos que sólo puede ser feliz, perfecto (no hay más)", anticipa el autor.

El autor deja claras sus intenciones con esta serie de relatos, algunos de breve extensión y de perfecta lectura para el mes de la canícula. "Prosa es cuento. El tamaño sí importa. Un cuento bien sostenido se llama novela por lo novedoso de lo narrado, que ha merecido su extensión. Lo de hoy, llamar novela a cosas de más de trescientas páginas y veintitantos euros de precio: es una trola. Un cuento narra lo que se quiere contar. Cuerda y tijera, arte poética lección primera: la mayor parte de lo que leo es un “horror vacui” (comercial) en la que la escritura lo lleva todo al papel y sobran tres cuartos; ¿y el lector?", reflexiona.

Por ello, Silvera reconoce que no se siente satisfecho con la prosa actual. "Esto es un exagerar, tengo montones de referencias de hoy que están a la altura de la máxima condición literaria, pero la impresión generalizada que tengo es la de un arte, el de la Literatura, tanto en verso como en prosa, poco exigente. Hace mucho que trato de distinguir lo narrativo de la Literatura, quiero decir que narrar es una acción habitual, cotidiana, y no necesariamente literaria. De aquí mi necesidad de distinguir, para poder llamar (o no) Literatura a un libro. Parece una tontería, pero el hecho de su publicación tampoco lo convierte en... qué", explica el autor.

Sobre el autor

Francisco Silvera (Huelva, 1969) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y Doctor por la de Valladolid; profesor de instituto, colaborador en la prensa y escritor. Ha sido editor de JRJ (Visor) y ha publicado en torno a su concepto de "Obra" entre otros libros Poesía no escrita. Índices de Obras de JRJ junto al profesor Javier Blasco (Visor, 2013) y Obra y Edición en JRJ (2017). También ha editado la poesía de Antonio Carvajal en Alzar la vida en vuelo (2019) y Nos diferencia el cuerpo. Antología 1968-2022 (Cátedra, 2024).

Como narrador ha publicado Las apoteosis (2000), Libro de las taxidermias (2002), Libro de los humores (2005), Álbum blanco (2011), Tenebrario (2013), De la luz y tres prosas granadinas (2014), Libro de las causas segundas o Las criaturas (2014, Epub), Mar de Historias. Libro decreciente (2016), La Gloria del Mundo (2017), Libro de los silencios (2018), Pintar el aire, junto a Miguel Díaz (2018), Las criaturas (reed. 2019), El mar de octubre (2020), La tristeza del mundo (2021), Los Camaleones (Memoria punk) (2021), Punto contra Punto (Una Geometría del Tiempo) (2023); como poeta: Libro del ensoñamiento (2007), Delta (2022) y Amor, Poder y Geometría (2023) con fotografías de Francisco Fernández y versión en italiano de Rosario Trovato; ha publicado el ensayo La vida de la Cultura o Contra la cultedad (2020).

Prosas suyas pueden ser leídas en blogs de microrrelatos y múltiples antologías recientes. Silvera es articulista en el Grupo Joly, empresa editora de Europa Sur, y Diario16.com.

El Jurado del XXV Premio de la Crítica Andaluza ha distinguido con su galardón al Libro de los silencios. En prensa Le livre des silences, preface de Luis Foronda, Le Vesinet, Editions Le Reine Blanche (2025).