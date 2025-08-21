Brosko, sushi y grill con estilo en Sotogrande

En Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque), muy cerca de Sotogrande, Brosko se ha convertido en una de las referencias gastronómicas de la zona. Este sushi bar & grill combina una estética cuidada con una propuesta culinaria versátil que atrae tanto a los residentes como a quienes visitan el enclave turístico.

Las valoraciones en Google, donde roza las cinco estrellas con un 4,8 de nota media y un precio por persona que oscila entre los 20 y 30 euros, hablan por sí solas. “Simplemente espectacular. Trato inmejorable, atentos y serviciales”, asegura un cliente. Otro destaca: “Es uno de los mejores restaurantes de la zona. Es un lugar agradable, elegante e íntimo, proporciona un servicio y trato impecables, además de unos platos exquisitos”.

La carta de Brosko ofrece un recorrido por la gastronomía japonesa y abre la puerta a otras opciones. Ensaladas con wakame o tataki conviven con la ensalada Brosko de queso de cabra. El sushi aparece en todas sus formas —sashimi, nigiri, gunkan, temaki—, mientras que el teppanyaki es la alternativa para quienes prefieren la cocina a la plancha. También hay hamburguesas, ramen, noodles, woks, arroces y una selección de postres que va de los tradicionales mochi a propuestas sorprendentes como el banana roll.

Con un ambiente elegante, un trato cercano y la posibilidad de comer en el local o llevar la comida a casa, Brosko se presenta como una apuesta segura para quienes buscan disfrutar de la cocina japonesa y de un plan gastronómico especial en el Campo de Gibraltar.