Nuestra Policía Nacional ya es Bicentenaria

El pasado día 13 de enero, la Policía Nacional celebró sus primeros doscientos años de fecunda historia, siempre al servicio de los ciudadanos, protegiendo el libre ejercicio de sus derechos y libertades y garantizando la seguridad ciudadana.

Fue un 13 de enero de 1824 cuando se creó la Policía General del Reino mediante una Real Cédula, constituyendo ésta el antecedente histórico más remoto de la creación de una policía estatal con dimensión nacional, la cual ha llegado hasta nuestros días con el nombre de Policía Nacional.

Mucho ha cambiado la sociedad en estos dos siglos de existencia, y también esa primigenia policía estatal con dimensión nacional, la cual ha evolucionado al compás de los vaivenes históricos, siempre al servicio de los ciudadanos.

Desde la inicial función que tuvo asignada la Policía General del Reino de “garantizar el bien y la seguridad pública”, hasta la que tiene actualmente encomendada la Policía Nacional por la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, esta institución ha recorrido un largo camino, sabiendo adaptarse a los desafíos de cada época, hasta llegar a convertirse en una policía moderna, eficaz, democrática y admirada internacionalmente como una de las mejores del mundo.

"Ha sido un largo camino, lleno de dificultades y de grandes esfuerzos, que en muchas ocasiones ha requerido el sacrificio y el heroísmo de sus componentes"

La sociedad española también ha reconocido ese gran trabajo y esfuerzo de los integrantes de este colectivo, y actualmente se le considera como una de las instituciones del Estado más queridas y valoradas por los españoles. Ha sido un largo camino, lleno de dificultades y de grandes esfuerzos, que en muchas ocasiones ha requerido el sacrificio y el heroísmo de sus componentes, pero que ha merecido la pena recorrerlo.

El Bicentenario de la Policía Nacional fue declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público y publicado como tal en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. Posteriormente, el Real Decreto 665/2022 de 1 de agosto creaba y regulaba la Comisión Nacional para la conmemoración de ese bicentenario, pretendiendo con ello desarrollar un ambicioso programa de eventos y actividades para realzar tan importante acontecimiento a lo largo de los años 2023 y 2024.

"La primera voz discrepante vino de un historiador, que a su vez era miembro de otro cuerpo de policía estatal: el coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez Calvo"

Pero, al parecer, este acontecimiento y la creación de la Comisión Nacional para conmemorar la efemérides no llegaron a gustar a todo el mundo. La primera voz discrepante vino de un historiador, que a su vez era miembro de otro cuerpo de policía estatal. El coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez Calvo, doctor en historia, actualmente en la reserva, y que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras hace escasos años, publicó un artículo en el diario El Independiente en fecha 22 de agosto de 2022, en el que cuestionaba esa antigüedad. No entro a valorar sus argumentos históricos, porque no soy historiador, pero otros muchos historiadores, también doctores en esa materia como él coronel, mantienen lo contrario.

Parece que no se trataba de historia, sino de un extraño sentido de la competencia y de celos por ver que cuerpo estatal de policía es más antiguo, si la Policía Nacional o la Guardia Civil.

La polémica estaba servida y una efemérides que se suponía que debería ser planteada como fiesta de reconocimiento a la Policía Nacional, ya tenía su principal objetor. Con los argumentos proporcionados por el coronel Núñez, la Asociación Unión de Oficiales-Profesional de la Guardia Civil presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 665/2022 de 1 de agosto por el que se creaba y regulaba la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional. Eran ganas de poner sombras a los actos programados para el Bicentenario de la Policía Nacional, que en nada beneficiaban a ninguno de los dos cuerpos de policía estatales.

El sindicato policial Confederación Española de Policía (CEP) emitió un duro comunicado en el que salía al paso del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la Unión de Oficiales de la Benemérita, llegando a decir: “Han preferido poner en tela de juicio un aniversario que no afecta más que al ego de un historiador obsesionado y trasnochado”. Yo no me atrevería a usar esos argumentos contra el coronel Núñez, con el que he trabajado, colaborado y cooperado de forma continua, y sé del afecto que profesa al Cuerpo Nacional de Policía, como también él sabe que mis sentimientos son recíprocos a los suyos con la Guardia Civil. Pero la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, con declaraciones como "es una cuestión de tratar de enarbolar la bandera de ser el cuerpo policial de ámbito nacional más antiguo", daban un poco en la clave de la controversia, y como decía unos párrafos más arriba, es una cuestión de egos trasnochados y de celos profesionales que no deberían existir.

Finalmente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo declaró la caducidad del recurso administrativo interpuesto por esa Asociación, dando por finalizado ese episodio al que el propio Ministerio del Interior, los sindicatos de la Policía Nacional y la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil habían considerado un sinsentido.

Durante el tiempo de preparación del Bicentenario, han sido numerosísimos los actos de adhesión a la labor de la Policía Nacional y muchas las actividades programadas. Hasta la Liga Profesional de Fútbol se adhirió a esa fiesta y, en la jornada de ese fin de semana, el saque de honor en todos los partidos de fútbol lo hizo un miembro de la Policía Nacional. Bueno, a decir verdad, no en todos, pues por ejemplo en el derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad, el saque lo hizo un vasco campeón de rallye con una camiseta reivindicando las selecciones vascas. Esta sí que es una actitud obsesiva y trasnochada.

"Esta conmemoración ha servido para consolidar entre los miembros de la Policía Nacional un sentimiento de cuerpo y un orgullo de pertenencia al mismo"

Los actos del pasado sábado día 13 de enero finalizaron en todas partes con un izado de la bandera nacional, y la lectura de un discurso institucional idéntico en todas las sedes donde se celebraron estos actos. Creo que esta conmemoración ha servido para consolidar entre los miembros de la Policía Nacional un sentimiento de cuerpo y un orgullo de pertenencia al mismo.

Quiero concluir estas líneas para decir que la Guardia Civil y la Policía Nacional, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no están para competir, sino para servir a los españoles y caminar juntos.

¡Felicidades y gracias, compañeros, por ser parte de esa fecunda historia de la que España se siente orgullosa!