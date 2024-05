El Algeciras acude a Huelva sin ansiedad

El Algeciras CF viaja este sábado a Huelva para enfrentarse con el Recreativo (19:00 y retransmitido en directo por FEF TV), en partido correspondiente a la jornada 36ª del grupo II de Primera Federación. Lo hace con la tranquilidad ganada el pasado domingo por la victoria contra el Atlético Baleares, que, a falta de la confirmación matemática, la garantiza la permanencia.

El entrenador, Lolo Escobar, tendrá que decidir cómo cubrir la baja en el lateral de Tomás, sin contar tampoco con Dani Merchán. Ambos jugadores están lesionados. "Hay que intentar ir a Huelva a hacer el mejor partido posible. Tenemos lo que nos ha asolado especialmente en el último cuarto de la temporada, varias lesiones a la vez en las mismas posiciones, esta vez sin posibilidad de lateral izquierdo", declaró el técnico en su habitual rueda de prensa previa a los partidos.

Habrá que ver cómo resuelve Escobar el dilema, contando con el resultado de la experiencia vivida en el choque contra el Atlético de Madrid B, donde los laterales, Admonio y Rafa Roldán, se vieron superados, especialmente en los primeros cuarenta y cinco minutos. Opciones distintas pueden pasar por la presencia de Sergio Santos, que ofreció un buen partido en el Nuevo Mirador el pasado domingo. De pivotes hacia portería contraria no se presumen grandes cambios.

La disposición del técnico es "seguir probando cosas. No doy por cerrado nada. Podemos cambiar, que creo que será lo más probable".

Sobre el rival, el técnico extremeño piensa en su potencial ofensivo, aún contando con la baja de su goleador, Caye Quintana: "Tienen a Alcalde, Caballero, que está en racha de goles. Tiene un plantillón, que en navidades hizo apuesta por play off, y con un entrenador que me parece muy bueno. No olvidemos el partido de la ida, que el Huelva es de los equipos que peor nos lo hicieron pasar. Intentaremos cambiar cosas con respecto a ese partido, y que el encuentro vaya igualado. Si va igualado, va a provocar nervios en ellos".

FICHA TÉCNICA Recreativo Huelva: Rubén Gálvez; Sergio Díez, Gálvez, Raúl Navas, Alhassane; David del Pozo, Rubén Serrano, Luis Alcalde, Josiel Núñez, Gorka Iturraspe, Caballero. Algeciras CF: Marcos Lavín; Rafa Roldán, Juan Rodríguez, Diori, Sergio Santos; Eric Montes, Iván Turrillo, Borja Fernández, Mario García, Diego Esteban, Javi-López Pinto. Árbitro: Sergio Usón Rosel, de Zaragoza, del colegio aragonés, de 40 años. Primera vez que pitará al Algeciras CF y al Recreativo de Huelva. Hora: 19:00 (36ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF-TV). Estadio: Nuevo Colombino, Huelva. Antecedentes: La última vez que el Algeciras visitó Huelva fue en octubre de 2020 y ganó 0-1. En la ida de esta temporada, el Decano ganó a los albirrojos en el Nuevo Mirador por 2-3, un partido que vino a convertirse en una inflexión en la trayectoria albirroja.

La baza que quiere aprovechar el entrenador algecirista es la presión que sienta el Decano: "Es la última bala del Recreativo para acercarse al play-off. Espero un Nuevo Colombino hasta arriba. Todos somos iguales, y la presión que nosotros sentimos el pasado domingo, ellos la van a sentir ahora".

En cuanto a temperatura y estado del césped, se esperan 26 grados en el Nuevo Colombino, pese al cambio de horarios, y el césped es el de invierno, que con las altas temperaturas y el uso ya empieza a mostrar irregularidades. Sin embargo, en esto Escobar valoró que hay que hacer lo mejor para los jugadores, en cuanto a horario, y ser comprensivo con el estado del terreno de juego porque está ocurriendo en muchos estadios, que no cambiarán su césped para poner el de verano hasta que no acabe la temporada.

Escobar ya empieza a hacer balance de lo hecho en la presente competición. "Cuando miras con perspectiva, ha sido una temporada que siempre hemos estado a ocho puntos del descenso, incluso cuando hemos perdido cinco partidos. Es para estar tranquilos, por la temporada, y cerrar un año en el que nos podemos ir con la cabeza bien alta", declaró ayer

Huelva es una cita que, con cuarenta y cinco puntos en el casillero albirrojo, se presenta como una oportunidad para un Algeciras que debería mostrarse muy distinto de las últimas salidas. En Ceuta, Mérida y Madrid concedió la mitad de cada partido al rival. "Espero que mañana sábado la imagen sea buena a lo largo de todo el partido", respondió Escobar.