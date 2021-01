El coronavirus continúa dejando un saldo dramático en el Campo de Gibraltar. La comarca ha registrado este lunes 46 muertos por Covid-19 y 768 contagios más como funesto balance del fin de semana, según el parte ofrecido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Un auténtico lunes negro en el que, además, la curva total de casos activos se mantiene en ascenso porque las curaciones se producen a un ritmo muy inferior al de nuevos enfermos.

La cifra de fallecimientos contabilizados por las autoridades entre el viernes 22 y este lunes, 25 de enero, alcanza una cota sin precedentes en toda la pandemia de la Covid-19 en la comarca. La mayoría de estos 46 decesos se han registrado en Algeciras (17) y Los Barrios (15). Desde marzo, 251 personas han perdido la vida por la enfermedad en la zona.

Los contagios notificados este lunes ascenden en total a 12.769 y los casos activos a 6.425, con la mayoría de enfermos en La Línea (2.943). El viernes eran 12.001 positivos y 5.828 personas cursando la enfermedad, lo que implica el ya citado dato de 768 casos nuevos, la mayoría en Algeciras y La Línea, frente a apenas 125 curados. De este total de positivos, algo más de la mitad se ha contagiado desde que comenzó el año, en apenas tres semanas y media.

Por áreas sanitarias, la Oeste (Algeciras, Los Barrios y Tarifa) registra este lunes una tasa de incidencia de 787,1 casos por cada 100.000 habitantes medida en 14 días (el viernes era de 701 y sigue al alza). En el área Este, por su parte, la tasa en dos semanas se sitúa en 2.125,7 casos, ligeramente inferior a la del anterior balance (2.158,36).

La situación de las tasas de incidencia no comporta cambios en las medidas de restricción en vigor en ninguna localidad campogibraltareña. Las limitaciones a la actividad se revisan cada lunes y jueves por parte del comité de expertos de la Junta. Así, Algeciras y Tarifa se mantienen con cierre perimetral, a lo que se añade la suspensión de la actividad no esencial en las otras seis localidades de la comarca de donde igualmente no se puede entrar ni salir sin causa justificada.

Algeciras

La ciudad de Algeciras ha registrado a lo largo del fin de semana un total de 252 nuevos contagios y 17 muertes por Covid. En total, 4.795 algecireños se han visto infectados desde el inicio de la pandemia, de los que han fallecido 114 desde marzo (el viernes eran 97). La tasa de incidencia se sitúa este lunes en 703,5 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, ya que hay 1.536 personas que oficialmente están enfermos en estos momentos.

La Línea

El nivel de contagios en La Línea va camino de igualarse con el de Algeciras. Salud ha notificado este lunes otros 219 contagios y 7 muertes (en total han perecido 50 linenses). Desde la detección del primer caso contabilizado, en La Línea han contraído la Covid-19 un total de 4.313 personas. De estos, 2.943 tienen la Covid-19 en tratamiento este lunes.

La tasa de incidencia cae levemente este lunes hasta 2.299,4 (2.460,92 casos el viernes 22)

San Roque

En San Roque, entre el viernes y este lunes se suman otros 143 casos nuevos y cuatro fallecimientos. En total, desde marzo la ciudad suma 1.616 personas que se han contagiado y 20 fallecimientos.

La tasa de incidencia sanroqueña se sitúa en 1.835,5 casos por cada 100.000 personas. Actualmente hay 942 casos activos en este municipio.

Los Barrios

La localidad de Los Barrios anota 15 muertos más entre el viernes y este lunes. En la Villa han perdido la vida 43 personas desde marzo (eran 28 antes del fin de semana) según los registros oficiales de la Junta de Andalucía.

En las últimas horas se han registrado 48 positivos más (849 en total), con 439 personas como casos activos.

En este municipio preocupa especialmente la delicada situación de la residencia de mayores de Nuestra Señora del Rosario, con una treintena de personas fallecidas en apenas dos semanas como consecuencia de un virulento brote en el centro, según fuentes consultadas por Europa Sur. Salud contabiliza hasta ahora 17 decesos, por lo que todo apunta a que el balance de pérdida de vidas se mantendrá al alza en los próximos días.

Tarifa

En Tarifa se han detectado 21 nuevos contagios, lo que eleva el total desde marzo a 668. De estos, 21 han fallecido desde el inicio de la pandemia, tres más en las últimas horas. Hay 234 casos activos en este municipio.

La tasa de incidencia escala hasta los 842,4 casos por cada 100.000 personas (era de 743,31 el viernes). El límite de esta tasa para cerrar la actividad no esencial (comercio y hostelería) es de 1.000.

Jimena

A lo largo del fin de semana, en Jimena de la Frontera se han contrabilizado otros 48 casos más de Covid-19. En total son 230 desde el pasado marzo, de los que 147 cursan la enfermedad en estos momentos. La cifra de fallecimientos se mantiene sin cambios, con dos personas que han perecido en la localidad desde que se originó la crisis sanitaria.

La tasa de incidencia de la localidad se dispara este lunes a 1.855,8 casos por cada 100.000 habitantes como consecuencia de ese casi medio centenar de nuevos contagios. En el anterior balance, Jimena tenía este parámetro en 1.294,77 casos.

Castellar

La localidad de Castellar comienza la semana con 20 positivos más respecto al viernes, lo que totaliza 188. La tasa de incidencia de la localidad crece igualmente hasta los 2.787,8 casos por cada 100.000 personas (el día 22 estaba en 2.656,60).

Al igual que en Jimena, no hay cambios en el número de personas fallecidas (1 desde marzo). 124 personas están cursando la enfermedad en la actualidad.

Tesorillo

En el municipio más pequeño del Campo de Gibraltar, el último balance ofrecido por Salud constata ocho contagios más, hasta 110 en total. Tesorillo es la única localidad en la que no se han producido muertes por el momento como consecuencia de la pandemia.

La tasa de incidencia alcanza en el inicio de la semana los 1.380,3 casos. Tres días antes, el viernes, estaba en 1.452,96 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente hay 60 personas enfermas por Covid-19 en la localidad tesorillera.