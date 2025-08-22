El Parlamento de Andalucía rechaza un pleno sobre los incendios forestales, como el de Tarifa

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP, convocar un pleno extraordinario en agosto para que el Gobierno de Juanma Moreno comparezca y dé explicaciones sobre los incendios forestales registrados este verano. Entre los siniestros se encuentran los declarados en el término municipal de Tarifa, que movilizaron a decenas de efectivos del Plan Infoca y obligó a desalojar a vecinos y turistas.

El Partido Socialista, Por Andalucía y el grupo mixto (Adelante) habían solicitado la comparecencia de los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para evaluar la gestión de los incendios en la comunidad. También demandaban la presencia de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en relación al fuego del pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El portavoz adjunto del grupo popular, Pablo Venzal, justificó el rechazo a estas peticiones argumentando que no había "ninguna necesidad que justifique" un pleno extraordinario y defendió que "los servicios de extinción han funcionado y la coordinación ha sido correcta".

El PSOE anuncia una comisión de investigación

Desde el grupo socialista, la portavoz María Márquez avanzó que, tras este veto, su formación solicitará una comisión de investigación para analizar "cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía". Márquez recordó que el presidente Moreno criticó en 2018 a la entonces presidenta Susana Díaz por ausentarse en agosto pese a los fuegos, y reprochó al actual jefe del Ejecutivo andaluz que "no le hemos visto el pelo después de más de 90 incendios en Andalucía este mes".

La socialista acusó al presidente de "seguir tumbado tomando el sol en la hamaca" mientras ardía "una parte muy importante del patrimonio natural" de la comunidad, en referencia a los incendios en zonas como Tarifa, y "una parte muy valiosa del patrimonio histórico cultural", en alusión a la Mezquita cordobesa.

Vox y los grupos de izquierda piden explicaciones

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, también consideró que el Gobierno debe "dar explicaciones" sobre la crisis de incendios, aunque planteó que podría hacerlo a principios de septiembre, antes del primer pleno ordinario del nuevo curso.

Inma Nieto (Por Andalucía) advirtió que la estrategia de prevención de la Junta es "obsoleta" y recordó que el fuego cerca de Atlanterra puso en riesgo a más de 2.000 personas en hoteles y urbanizaciones. En la misma línea, José Ignacio García (Adelante Andalucía) defendió que los incendios y el fuego en la Mezquita son "suficientemente importantes" como para que la Junta dé explicaciones en sede parlamentaria.

Con los votos del PP, todas las solicitudes fueron rechazadas. El primer pleno ordinario del Parlamento tras el parón estival se celebrará los días 10 y 11 de septiembre.