Hallan un mechero en la zona de los incendios de Tarifa: la investigación sigue abierta

Las investigaciones por los dos incendios forestales que en apenas una semana arrasaron parajes de Tarifa —el 5 de agosto en La Peña y el 11 en la Sierra de la Plata— continúan sin una conclusión definitiva. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha confirmado este viernes que en la zona se encontró un mechero, aunque ha matizado que se trata únicamente de “un indicio” y que no puede tomarse todavía como prueba de que los fuegos fueran intencionados.

“Si la mano humana estuviera detrás de ello y así fuese demostrado, sin duda debería de caerle el peso de la justicia sobre ellos”, señaló Flores en declaraciones recogidas por Europa Press. La representante del Gobierno en la provincia recordó que, aunque no se han registrado daños personales ni pérdidas en viviendas, la quema de hectáreas de bosque supone una grave pérdida medioambiental y un golpe psicológico para los vecinos.

Los dos incendios, ya extinguidos, obligaron a desalojar a más de 3.500 personas entre turistas y residentes debido a la proximidad de las llamas a viviendas, hoteles y campings, en un municipio que vive de lleno su temporada alta de visitantes. En La Peña, el fuego cortó la N-340 durante casi doce horas y forzó la evacuación de unas 1.500 personas. En la Sierra de la Plata, las llamas llegaron hasta Atlanterra, donde hubo que desalojar a 2.000 personas en un enclave con un único acceso.

La subdelegada subrayó que la investigación judicial sigue abierta y pidió dejar trabajar a los responsables. También destacó la coordinación de medios estatales, tanto del Ministerio de Transición Ecológica como de Interior, en las tareas de extinción y evacuación.

Más allá de la emergencia, Flores insistió en la necesidad de reforzar la prevención durante todo el año con desbroces, limpieza de montes y cortafuegos, además de inversiones en los cuerpos de bomberos. Recordó que el cambio climático y el actual modelo de vida están detrás de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos en la provincia.

Ecologistas como Agaden y Verdemar apuntan, además, a causas estructurales que agravan el riesgo de incendios en Tarifa: la presión turística en pleno Parque Natural del Estrecho y Los Alcornocales, el abandono forestal, el incumplimiento del convenio de gestión forestal firmado en 2021 y el hecho de que el Plan Municipal de Emergencias contra Incendios esté caducado desde 2011.

Con cerca de 600 hectáreas calcinadas, los fuegos de agosto han evidenciado tanto la vulnerabilidad del entorno natural de Tarifa como las carencias de un municipio que ha crecido de la mano del turismo, pero que arrastra deficiencias en sus infraestructuras y planes de protección frente a catástrofes.