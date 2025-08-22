El Parlamento andaluz se reunirá este viernes para abordar los devastadores incendios forestales de Tarifa

El Parlamento de Andalucía retoma su actividad este viernes tras el parón estival con una cita marcada por la preocupación medioambiental. La Diputación Permanente de la Cámara autonómica se reunirá a las 12:00 para abordar, como asunto prioritario, las solicitudes de comparecencia de varios consejeros del Gobierno andaluz en relación a los graves incendios forestales que han azotado Tarifa durante este mes de agosto.

Los devastadores fuegos que han afectado al término municipal tarifeño han motivado que el Grupo Socialista registre peticiones formales para que comparezcan ante el Pleno tanto el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para que informen sobre los incendios en Tarifa y sus consecuencias medioambientales.

La reunión, que tendrá lugar en la sala de la Junta de Portavoces, será dirigida por la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara durante los períodos vacacionales como el actual mes de agosto.

Mezquita-Catedral de Córdoba también en el punto de mira

Junto a la crisis de Tarifa, la sesión también abordará otro episodio que ha marcado la actualidad andaluza: el incendio que afectó el pasado 8 de agosto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio Mundial de la Unesco. El PSOE ha solicitado igualmente la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, para que informe sobre este siniestro y las medidas de conservación, restauración y protección previstas por la Junta.

Además, los socialistas reclaman explicaciones del consejero Antonio Sanz sobre la cobertura informativa que realizó la Radiotelevisión Andaluza (RTVA) respecto al incendio del emblemático monumento cordobés.

Otros partidos se suman a la presión

La preocupación por los incendios forestales en Andalucía trasciende las filas socialistas. Los grupos parlamentarios de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado de forma conjunta otra solicitud para convocar una sesión extraordinaria del Pleno que incluya comparecencias de consejeros por todos los incendios forestales registrados este año en la comunidad autónoma.

La reunión comenzará con el debate sobre la convalidación o derogación del Decreto-ley 3/2025, de 4 de agosto, relativo al servicio de Televisión Digital Terrestre local en Andalucía, antes de abordar las cuestiones relacionadas con los incendios.