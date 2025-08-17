Extinguido el incendio de la Sierra de la Plata en Tarifa tras seis días de lucha contra las llamas

Así han quedado Atlanterra y Zahara de los Atunes tras el incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa

El incendio forestal declarado el pasado lunes en la Sierra de la Plata, en Tarifa, ha quedado oficialmente extinguido en la noche de este sábado, según ha confirmado el Plan Infoca. El fuego, que afectó a unas 300 hectáreas, obligó a desalojar a más de 2.000 personas de la zona de playas y complejos hoteleros.

El Infoca explica que un incendio se considera extinguido cuando los técnicos certifican que no existe riesgo de que vuelva a reavivarse. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha agradecido la labor de los equipos de extinción y la colaboración y paciencia mostrada tanto por vecinos como por turistas durante los días más complicados.

El fuego, que llegó a amenazar viviendas en Atlanterra y la playa de Los Alemanes en la tarde del lunes, pudo ser controlado el viernes, después de una intensa semana de trabajo.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, indicó que el origen del incendio pudo ser intencionado. Por este motivo, la Junta ha anunciado que reforzará la vigilancia en la franja costera gaditana.