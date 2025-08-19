La Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de Las Pilas ha denunciado públicamente este martes un nuevo episodio de incivismo en este espacio natural de Algeciras. Una gran plancha de poliestireno expandido o porexpán (corcho blanco) ha aparecido flotando en el agua junto con otros trozos más pequeños de este material.

La entidad ha apuntado a la contaminación que provoca el material, así como la posibilidad de que las aves ingieran las bolitas del corcho blanco desprendidas. La plancha tenía más de dos metros de largo por casi uno de ancho.

Un voluntario de la entidad, Tony Moyano, contando con el permiso de las autoridades para introducirse en el agua (lo que está prohibido) ha alcanzado la gran plancha y, navegando sobre ella, ha retirado a primera hora de la mañana los restos de material disgregados que flotaban sobre el agua.

El colectivo planteó el pasado mes de julio al Ayuntamiento de Algeciras la necesidad de una figura permanente para la custodia y conservación del humedal formado en la antigua cantera de Algeciras. Especialmente con miras a su preservación y gestión cuando la laguna pase a integrarse en el gran parque periurbano de 67 hectáreas que proyecta la entidad local para la zona noroeste de Algeciras y que, como consecuencia, incrementará el trasiego de personas por la zona, convertida en un auténtico oasis ecológico cerca de la trama urbana. Y también ante la previsión de desarrollos urbanísticos en San Bernabé como zona de crecimiento para la ciudad cercana al enclave.

Entre otras medidas, la asociación considera necesario que se valle el perímetro de la laguna para evitar intrusiones, el baño (está totalmente prohibido) y frenar el posible arrojo de basuras y escombros. Además, la entidad demanda mayor presencia de las fuerzas de seguridad patrullando por la zona para evitar este tipo de episodios.

Este espacio alberga especies de aves migratorias y es hábitat de fauna variada, desde mamíferos como el zorro y la nutria paleártica hasta anfibios como la rana común o el gallipato. Además, el parque circundante conservará elementos arqueológicos, como un complejo funerario y otros yacimientos, invitando a los visitantes a conocer el pasado de la región en armonía con su entorno natural.