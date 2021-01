Los primeros avisos llegaron en diciembre, sobre todo después de que se diese a conocer la cepa británica. Los datos de contagios empezaron a subir, con La Línea como punto negro Covid en la comarca, pero ha sido a partir de enero cuando la explosión de la tercera oleada de Covid se ha registrado con toda su fuerza en todos los municipios: en lo que llevamos de 2021 se han notificado unos 5.000 nuevos contagios en el Campo de Gibraltar. Un 42% del total de los afectados se han infectado desde el 1 de enero y también desde esa fecha se ha producido el 44% de las 205 muertes que ya ha causado la enfermedad: 91 personas según la estadística oficial.

El 31 de diciembre del funesto 2020 el Campo de Gibraltar había sumado 6.965 infectados por el coronavirus SARS-CoV-2. En la mañana de este viernes 22, los contagios notificados ascendían a 12.001 y los casos activos a 5.828, multiplicando por cinco los registrados a principios de mes. En estos momentos, uno de cada 46 campogibraltareños tiene la infección activa. Y la comarca no deja de sumar positivos por centenares.

Según los últimos datos difundidos por la Junta de Andalucía (actualizados a las 7:00 de hoy), el número de positivos crece este viernes en 264 personas y se notifican seis fallecimientos más: cuatro personas en Algeciras, una en La Línea y otra en San Roque.

Por áreas sanitarias, la Oeste (Algeciras, Los Barrios y Tarifa) ve crecer su tasa de incidencia, que se sitúa en 701 casos por cada 100.000 habitantes, con 1.998 personas con la infección activa. En el área Este, en cambio, la tasa a 14 días desciende levemente hasta los 2.158,36 casos, con 3.830 activos.

Algeciras

Algeciras 84 nuevos contagios, además de cuatro muertes por Covid. En total, 4.543 algecireños se han visto infectados desde el inicio de la pandemia y han fallecido 97 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 594,47 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, con 1.375 personas con la infección activa.

La ciudad volverá a estar cerrada perimetralmente a partir de esta medianoche al haber sobrepasado el límite marcado por la Junta de Andalucía para ello, de 500 casos. Habrá estado abierta solo durante 6 días, después de que el anterior cierre perimetral fuese levantado el pasado domingo.

La Línea

En La Línea se notifican otros 91 contagios y un fallecimiento (en total han muerto 43 linenses). Desde el inicio de la pandemia han contraído la enfermedad 4.094 personas, casi el 60% de ellos en este mes de enero.

La tasa de incidencia vuelve a bajar levemente hasta 2.460,92 casos y el número de casos activos es de 2.766. Uno de cada 23 linenses tiene la enfermedad activa en este momento.

San Roque

San Roque prosigue su escalada: 36 nuevos contagios hasta sumar 1.473 desde el inicio de la pandemia, la mitad de ellos en enero. Ha fallecido otro vecino y son ya 16 en total desde marzo. El número de casos activos es de 809, con una tasa de incidencia de nuevo al alza: 1.752,19 casos.

Según explica en sus redes sociales el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en la residencia de mayores siguen contagiados 34 usuarios y se suman otros dos positivos entre los empleados, hasta sumar 11, más 5 confinados. Y "la problemática crece en el servicio de ayuda a domicilio", con más usuarios y auxiliares contagiados.

Los Barrios

La Villa registra este viernes 23 nuevos positivos hasta llegar a 801 personas afectadas por la enfermedad y 28 fallecidos desde marzo. La tasa de incidencia es de 1.218,17 casos.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha comunicado hoy que las pruebas Covid-19 realizadas al personal municipal de Obras y Servicios y Educación destinado en los centros docentes han resultado todas negativas.

Tarifa

En Tarifa se han detectado 13 nuevos contagios, son ya 638, de los cuales 18 han fallecido, desde el inicio de la pandemia. La tasa de incidencia sube a 743,31 casos por cada 100.000 habitantes.

Jimena

En Jimena son 182 los vecinos que han resultado infectados desde marzo y dos los fallecidos, con 9 contagios notificados hoy. La tasa de incidencia se eleva fuertemente hasta los 1.294,77 casos por cada 100.000 habitantes. En el municipio hay 99 personas con la infección activa.

Castellar

El municipio chisparrero también sigue en su tercera oleada particular, con una tasa de incidencia que sube a 2.656,60 casos por cada 100.000 habitantes y cuatro nuevos contagios (168 desde el inicio de la pandemia). Su alcalde, Adrián Vaca, advierte que la estadística de enfermos curados no está actualizada, lo que rebajaría la tasa de incidencia; no obstante, seguiría siendo muy elevada, entre las más altas de Andalucía.

Tesorillo

Otros cuatro contagios elevan a 102 el número de afectados totales en Tesorillo. su tasa de incidencia se coloca en 1.452,96 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.