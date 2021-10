Alerta en la lucha contra el narcotráfico: "El principio de autoridad no está restablecido"

En mayo de 2017, el movimiento social contra la droga y los sindicatos policiales se unieron en una plataforma nacida para defender la labor de los agentes en un Campo de Gibraltar en el que la lucha contra el narcotráfico se hacía cada vez más peligrosa. En aquellos días pedían más medios materiales y humanos para las Fuerzas de Seguridad, que el Campo de Gibraltar fuera designado como zona de especial singularidad, el refuerzo de los juzgados, el endurecimiento de las penas y planes de formación y empleo para disminuir el impacto de las organizaciones criminales en la sociedad. Este miércoles, cuatro años y medio después, reclaman exactamente lo mismo, lo cual revela que no se ha avanzado tanto en una batalla que sigue ocasionando actos "tan graves e intolerables" como la agresión sufrida por un Policía Nacional en la barriada de La Atunara, en La Línea, por una masa de personas que pretendía liberar a un detenido.

"Esto pone de manifiesto que, a pesar del esfuerzo que se está haciendo con el Plan Especial de Seguridad, en el Campo de Gibraltar el principio de autoridad no está restablecido". Así se ha expresado el portavoz de la plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos', Francisco Mena, al término de una reunión mantenida por todos sus integrantes en la sede de Barrio Vivo.

"Insistimos al Ministerio del Interior y a otras administraciones que sigan incrementando las plantillas de las Fuerzas de Seguridad en la comarca, tanto Policía Nacional, como Guardia Civil y Aduanas, pero también los ayuntamientos con la Policía Local. Tienen que ser sensibles a la situación que vivimos", ha reclamado Mena, quien considera que "se han logrado avances, pero queda camino por recorrer". "Nuestra hoja de ruta se llama Plan Integral para el Campo de Gibraltar, en el que se incluyen medidas policiales, sociales, de empleo y legislativas. Todas nos parecen importantes porque son patas de un mismo banco. Si solo se fortalece una, el banco sigue cojo", ha explicado.

"Interior tiene que ampliar los catálogos de las plantillas de la Comisaría de Algeciras, de la de La Línea y de la Comandancia de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar, además del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria. Somos la puerta más importante de introducción de droga de la Unión Europea. Es cierto que la presión policial ha hecho que se vayan abriendo a otros lugares que no estaban contaminados, pero el punto por excelencia de entrada es aquí. Aquí tienen la logística y su zona de confort", ha apostillado.

Pero Por tu seguridad, por la de todos también reclama otro tipo de medidas. "Desde esta plataforma impulsamos hace ya varios años lo que acuñamos aquí como Zona Especial de Seguridad. Sabemos que se lleva tiempo hablando y considerando por el Ministerio del Interior, pero no hay un documento encima de la mesa que indique la delimitación de esa zona, qué conlleva en materia retributiva, sobre la orden de mérito de los agentes, etcétera. Por lo tanto creemos que ya va siendo hora de que Interior se siente con los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con los de Aduanas, para que pongan encima de la mesa cómo va a ser esa Zona de Especial Singularidad".

Al movimientos sociales y a los colectivos que defienden los derechos de los agentes les parece "fundamental para que siempre estén completos los catálogos, aunque sean cortos". "Se dan circunstancias que no trascienden", ha narrado Francisco Mena. "Cuando se crea el OCON para la lucha contra el narcotráfico se hace tirando de los propios agentes que están en el Campo de Gibraltar, lo cual nos parece adecuado porque conocen la zona, pero esas plazas que quedan vacantes no se cubrieron".

"Pedimos mucha contundencia contra los que se están beneficiando del narcotráfico y se pasean por las calles con una buena reputación social"

Además entiende este colectivo que el problema del narcotráfico "no se resuelve exclusivamente con policías". "Necesitamos esas inversiones en el Plan Integral que pedimos desde hace tiempo y que, lamentablemente, no vemos nada en los Presupuestos Generales del Estado. Se nos prometió un plan específico de empleo para la comarca y ahora lo hemos escuchado para Andalucía, pero no vemos concreción aquí, sobre todo para las barriadas más golpeadas por el narcotráfico. Estas redes delictivas se nutren de la pobreza, del paro, de la exclusión social y de la falta de oportunidades, por lo tanto, si somos capaces de revertir esa situación, mejoraremos la calidad de los vecinos y de los barrios. No resolverá el problema porque siempre habrá alguien que le guste el dinero fácil, pero al menos que tengan dónde elegir", ha manifestado.

Al margen de estas reclamaciones, una de las principales preocupaciones de la plataforma es "la respuesta judicial". "La percepción es que de nada sirve hacer unas magníficas operaciones policiales si luego eso judicialmente no tiene la respuesta adecuada", ha dicho Mena. "A pesar de la creación de los tres juzgados de Instrucción en la comarca y tenemos seis magistrados e la audiencia, consideramos que siguen faltando medios. Tanto a la Fiscalía como a los Juzgados de Instrucción y la propia Audiencia Provincial le faltan funcionarios. De nada sirve que haya jueces si no hay quien agilice la documentación".

La plataforma hace "un llamamiento al consejero de Justicia". "No está a la altura de las circunstancias. Se dan situaciones tan extrañas como que se crea el nuevo Juzgado de Instrucción en Algeciras y las plazas las cubren los funcionarios de otros juzgados. Es vestir a un santo desvistiendo a otro y eso no es de recibo. Si se producen nulidades y dilaciones indebidas va a hacer que mucha gente se vaya de rositas. Eso crea alarma social entre los ciudadanos, alienta el narcotráfico y genera frustración entre las fuerzas de seguridad del estado, que están haciendo un trabajo magnífico", ha explicado.

Por últimos, estas asociaciones piden "mucha contundencia contra los que se están beneficiando del narcotráfico y se pasean por las calles con una buena reputación social". "El narcotraficante no es solo el que conduce un vehículo con droga o está en las playas sacando un fardo de hachís. Para mantener el volumen de narcotráfico del Campo de Gibraltar tiene que haber muchas más personas implicadas, aunque la sociedad no los perciba. Son los que blanquean el dinero, los que le dan cobertura legal y los que asesoran a los narcotraficantes", han concluido.