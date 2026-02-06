Tres balonos, en el once ideal de enero del grupo X de Tercera Federación

Tres integrantes de la primera plantilla de la Real Balompédica, el entrenador David Sánchez, el defensa José Juan Estévez Chey y el atacante Álvaro González, forman parte del once ideal del mes de enero de 2026 (jornadas 16 a 19) en el grupo X de Tercera Federación, elaborado por el portal Once de Bronce. También está entre los jugadores más destacados el exbalono David Pecellín, que en la actualidad defiende los colores del Atlético Onubense.

El mes de enero fue especialmente productivo para la Balona. Cuatro victorias le auparon a la primera plaza de la clasificación, que sigue ostentando a pesar de caer (2-0) en el último partido, el que le llevó el pasado sábado día 31 hasta Ceuta para medirse con el filial caballa.

Esa derrota la cosechada en el José Martínez Pirri a manos del equipo del exbalono David Álvarez Polaco cortaba una racha de 17 jornadas invicto del conjunto de La Línea. Sin embargo la escuadra albinegra continúa siendo la que acredita mejores números como visitante del grupo, con 19 puntos, por 18 del Pozoblanco, ambos con el mismo número de partidos en ruta (11).

Los albinegros doblegaron en ese primer mes del año a Conil (0-2) y Chiclana (2-4) a domicilio y a Atlético Central (1-0) y Córdoba (2-1) en el Ciudad de La Línea, eclipsando con esos marcadores un gris final de 2025, saldado con dos empates: en casa ante el Dos Hermanas (2-2) y en el San Juan Bosco de Utrera (3-3).

Como consecuencia de esos cinco marcadores -el último de ellos en justicia ya correspondiente al mes de febrero, porque en este mes se jugaron la mayor parte de los encuentros de la vigésima jornada- la Balona es también el mejor conjunto de las cinco últimas jornadas y otra vez es el renacido Pozoblanco el que le sigue en ese balance.

Por todo ello el portal Once de Bronce (@bronceonce) ha premiado a tres de los inquilinos del vestuario local del Ciudad de La Línea con una plaza en el equipo del mes.

Uno de ellos no podía ser otro que el entrenador, el sevillano David Sánchez.

En lo que se refiere a futbolistas merecen mención especial por un lado el lateral derecho Chey, que a su regularidad sumó su arrojada labor como portero accidental de los linenses en su visita a Chiclana durante casi media hora sin encajar un gol. Y por otro Álvaro González, que ha disfrutado de una titularidad que hasta ahora se le estaba negando y que ha anotado dos goles en sus últimas cuatro apariciones, en las que además resaltó por su aportación.

Chey, durante sus minutos como portero en el Chiclana-Balona

La alineación que ha compuesto Once de Bronce está integrada por el meta del Tomares Alejando Carmona; la defensa la forman Chey (Balona), Juan Luna (Pozoblanco), Rafa Gálvez (Ciudad de Lucena) y Sergio Buzón (Tomares); Hugo Fuentes (Ciudad de Lucena), Rubén García (San Roque de Lepe), Álvaro González (Balona) y Alejandro Cazorla (Castilleja) integran el centro del campo, con el exbalono David Pecellín (Atlético Onubense) y Diego Canty (Ciudad de Lucena) como hombres más adelantados.

La presencia de jugadores de la Balompédica en los equipos ideales del mes es frecuente. En el mes de noviembre estuvieron en el mismo el meta Antonio Hermosín y el lateral Pedro Morillo, mientras que en diciembre lo hizo el atacante jerezano Pepe Rincón. La de enero es la primera nominación para su entrenador.

El barreño Josema Gallego, destacado en el grupo IX

Un campogibraltareño, el barreño Josema Gallego aparece en el once ideal del grupo IX de esta quinta categoría nacional. El centrocampista defiende los intereses de la UD San Pedro.

Formado en los escalfones inferiores del Atlético Zabal de La Línea, Josema Gallego pasó luego por el Europa de Gibraltar, el Extremadura de la División de Honor juvenil, la UD Los Barrios, la UD Tesorillo, Badajoz, AD Ceuta, Recreativo de Huelva, Talavera de la Reina y Lincoln, también en la máxima categoría de la Roca.