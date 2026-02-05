El Balona-Coria del domingo, aplazado por la borrasca Leonardo

La Real Balompédica Linense ha anunciado este jueves el aplazamiento del encuentro de la vigésimo primera jornada del grupo X de Tercera división que este próximo domingo, ocho de febrero, iba a enfrentar desde las 12:00 al conjunto de La Línea con el Coria CF. La decisión, como es obvio, se debe a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Leonardo.

La Federación Andaluza ha hecho público un comunicado en el que suspende todos los encuentros de los dos grupos de Tercera Federación, así como los de Liga Nacional, Liga Nacional y la máxima competición femenina.

Asimismo suspende los campeonatos de Andalucía femeninos sub-12 y sub-16 de fútbol sala "ante los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos que tiene lugar en toda Andalucía y las posibles incidencias en las infraestructuras que impidan los desplazamientos".

Lo que de momento no está claro es si el calendario sufrirá un retraso y la Balona jugará con el Coria dentro de dos semanas o si se buscará una fecha libre para todos los encuentros de esta vigésimo primera jornada.

La Balona se enfrenta a su segundo aplazamiento de la temporada. Si el pasado cuatro de enero no pudo jugar en el día y fecha inicialmente señalados con el Atlético Central, apenas un mes después, aunque con más antelación que en aquella ocasión, conoce la suspensión temporal de su duelo con otro equipo sevillano, el Coria CF.

En aquella ocasión, el Balona-Atlético Central se jugó apenas diez días después, el 14 de enero, y concluyó con victoria 1-0 de la Balompédica merced a un tanto de Álvaro González en el 35’. Aquel triunfo en un duelo que se había convertido en el último de la primera vuelta, permitió a los albinegros escalar a los puestos de play-off.

El club ha hecho pública la decisión en un breve comunicado en el que se lee: "La Real Federación Andaluza de Fútbol ha comunicado que se suspende el partido del domingo día 8 de febrero contra el Coria CF debido a la situación climática adversa. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha".

Pitará el onubense Alfredo Vázquez

La noticia llega incluso después de que se conociese la designación arbitral. El partido entre el líder y el último clasificado había sido asignado al colegiado onubense Alfredo Vázquez Hidalgo, que ya dirigió el encuentro de la duodécima jornada en el Ciudad de La Línea entre los de David Sánchez y el Ciudad de Lucena, que acabó sin goles.

En aquella ocasión Europa Sur dijo de su actuación: "Es complicado equivocarse tantas veces y acertar tan pocas como lo hizo él. Lo del número de tarjetas sólo se explica si tiene intención de alcanzar algún récord. Por si fuera poco, muy mal auxiliado".

En circunstancias normales será el árbitro que juzgue el Balona-Coria en la fecha en la que se fije su celebración.

La suspensión se enmarca dentro de la decisión tomada por la Federación Gaditana, que en la mañana de este jueves ha decretado "el aplazamiento de todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el domingo 8 de febrero a las 23:59 horas como medida de precaución ante los efectos del temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo".