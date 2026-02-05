La Delegación de Cádiz decreta el aplazamiento de la jornada de las competiciones de fútbol provincial por la borrasca Leonardo

La Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado el aplazamiento de todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el domingo 8 de febrero a las 23:59 horas como medida de precaución ante los efectos del temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo, que está azotando con especial dureza a la provincia gaditana. Este aplazamiento afecta a los clubes del Campo de Gibraltar que compiten en categoría provincial.

"Tras la celebración de una reunión extraordinaria con carácter de urgencia, la junta directiva de la Delegación de Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha resuelto que en virtud de la situación climática adversa que afecta a la provincia, esta Delegación informa a todos los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y aficionados que, mediante la presente resolución, se suspenden todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el domingo 8 a las 23:59 horas. Esta medida es adoptada con el propósito de salvaguardar la integridad física de todos los participantes y garantizar la seguridad de los espectadores", manifesta el comunicado de la Delegación.

"Se insta a las entidades deportivas a informar a sus miembros sobre esta suspensión, así como a realizar las gestiones necesarias para reprogramar los encuentros afectados. Asimismo, se solicita la comprensión y colaboración de todos ante esta circunstancia extraordinaria".

"Esta Delegación queda a disposición para atender cualquier consulta por parte de los federados y estará atenta a la evolución de la situación meteorológica para comunicar cualquier modificación pertinente en relación con el reinicio de las competiciones".